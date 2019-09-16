Самый большой скачок в истории: нефть взлетела в цене после атаки на Саудовскую Аравию

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектах.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 8,1% – до 59,71 доллара за баррель.
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 9,9% до 63,00 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
В частности, 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.
Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.
Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн б/с в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", – сообщил аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер, передает "Интерфакс".
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье в августе достиг 10%. Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.
В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.
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