"Самый болезненный этап": Россия признала проблемы на знаменитом космодроме

Россия до конца года проведет сокращение персонала на арендуемом у Казахстана космодроме Байконур.

Увольнения коснутся и подразделений Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ, сообщает "Коммерсант".

По словам источника, очередной этап "оптимизации" связан с уменьшением числа пусковых программ на космодроме и выводом части инфраструктуры из эксплуатации.

"В текущем году на Байконуре будет сокращено не более 300 штатных единиц, то есть не обязательно сотрудников, а должностей, которые могут быть вакантными", – заявил он.

Еще один источник добавил, что "текущий этап сокращений будет самым болезненным в истории ЦЭНКИ".

По его словам, в получаемых работниками центра предупреждениях говорится, что они будут уволены с октября.

"Предполагается, что до конца 2018 года в большинстве филиалов удастся сократить порядка 10% персонала", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России рассказали о проблемах из-за украинский санкций.