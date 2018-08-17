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МирСпорт

"Самый болезненный этап": Россия признала проблемы на знаменитом космодроме

7.3тЧитать новость на украинском

Россия до конца года проведет сокращение персонала на арендуемом у Казахстана космодроме Байконур.

Увольнения коснутся и подразделений Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры РФ, сообщает "Коммерсант".

По словам источника, очередной этап "оптимизации" связан с уменьшением числа пусковых программ на космодроме и выводом части инфраструктуры из эксплуатации.

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"В текущем году на Байконуре будет сокращено не более 300 штатных единиц, то есть не обязательно сотрудников, а должностей, которые могут быть вакантными", – заявил он.

Еще один источник добавил, что "текущий этап сокращений будет самым болезненным в истории ЦЭНКИ".

По его словам, в получаемых работниками центра предупреждениях говорится, что они будут уволены с октября.

"Предполагается, что до конца 2018 года в большинстве филиалов удастся сократить порядка 10% персонала", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России рассказали о проблемах из-за украинский санкций.

Место
Россия
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Наверное Рогозин воплотил свою давнюю идею , и теперь будет запускать с батута во дворе . Зачем платить за космодром, а потом можно будет на сэкономленные деньги провести референдум в Джесказгане и "космодром наш" , по примеру базы ЧФ в Севастополе , зачем зря платить казахам.
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Как прикроют козломордые свой "космодром" в Казахстане так сразу в северо-восточных областях Казахстана "проблемы" начнутся с кацапючеговорящим населением, бандеровцы там появятся, "поезда дружбы" из Астаны туда поедут, фашисты казахские появятся, Назарбаев станет главным казахским фюрером, и т.д.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Давай, Обоз - не спи! Удаляй срочно комментарии!
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