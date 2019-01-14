''Самые-самые близкие'': Медведев сделал неожиданное признание после ультиматума Лукашенко

В России отказались от обещаний компенсировать Беларуси убытки от налогового маневра в РФ, несмотря на то, что Минск является "самым-самым близким" для Москвы.

Как заявил российский премьер Дмитрий Медведев, Москва якобы никогда не обещала Минску компенсировать выпадающие от налогового маневра доходы, передает "Интерфакс".

"Мы, конечно, их озабоченность понимаем, и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких", - сказал он.

По его словам, Россия оказывает Беларуси крупную кредитную помощь в условиях, когда ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки, и Минск должен это ценить.

По словам премьера РФ, этот объем превышает $6,5 млрд, не считая связанный кредит на строительство АЭС. "Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран", - подчеркнул Медведев.

Дмитрий Медведев iz.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия приняла решение совершить налоговый маневр в нефтяной сфере — за пять лет снизить до нуля экспортные пошлины и за три года пропорционально увеличить налоговую нагрузку добычи полезных ископаемых. В результате значительно вырастут цены на нефть.

Маневр в РФ без компенсации обойдется бюджету Беларуси в 2019 году потерями в $300 млн, и каждый год эти потери будут расти еще на $300 млн: $600 млн — в 2020 году, $900 млн — в 2021 году и т. д. Потери бюджета возникают из-за сокращения экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству страны проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

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