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Samsung представил Galaxy Note 10: что известно о флагмантском смартфоне

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Компания Samsung презентовала долгожданный смартфон Galaxy Note 10. Устройство доступно в двух моделях – обычной и с большим экраном – Plus.

Как сообщается на YouTube канале компании, флагманская модель Note 10 имеет экран с диагональю 6,3 дюйма. Он заполняет почти всю переднюю панель устройства. Исключение – крошечные рамки в верхней и нижней частях дисплея и селфи–камеры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

mobilesyrup.com

Более дорогая модель Note 10 Plus будет иметь такой же дизайн, но с большим экраном – 6,8 дюйма. Эта модель является самым большим топовым смартфоном Samsung в 2019 году.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

скриншот

Note 10 Plus оснащен основной камерой с 4 модулями: с широкоугольным объективом 12 Мп на 77 градусов, ультраширокоугольным объективом 16 Мп, который может охватить 123 градуса, телеобъективом 12 Мп и 3D-камерой. Модель Note 10 имеет аналогичные камеры, кроме 3D.

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Емкость оперативной памяти в Note 10 Plus составит 12 Гб, в Note 10 – 8 Гб. Оба устройства также обладают 256 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора - 4300 и 3500 мА/ч соответственно.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

скриншот

Новые устройства заряжаются в сверхбыстром режиме - батарею можно зарядить полностью за полчаса. Старт продаж устройств намечен на 23 августа, начальная цена Note 10 – $949, Note 10 Plus – $1099.

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

mobilesyrup.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

9to5google.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

9to5google.com

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10

strana.ua

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