Самострой в Украине: Рада приняла важное решение по легализации

Верховная Рада разрешила легализацию объектов строительства, построенных без разрешения на проведение строительных работ до 9 апреля 2015 года, до 31 декабря 2018 года.

За принятие соответствующего законопроекта №3696 в целом проголосовали 276 депутатов, передают "Українські Новини".

Согласно документу, легализации подлежат построенные в период с 5 августа 1992 года до 9 апреля 2015 года индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м, хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 300 кв. м.

Также норма распространяется на построенные до 12 марта 2011 года здания и сооружения сельскохозяйственного назначения.

При этом право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства, а также строительных норм и правил.

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