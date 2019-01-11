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"Самое сложное позади!" Порошенко заявил о крупном прорыве Украины

1.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна смогла справиться с риском дефолта и обеспечить макрофинансовую стабилизацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Украинский лидер также подчеркнул, что четыре года назад страна находилась в шаге от национальной катастрофы и дефолта.

"А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала. Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое сложное у нас точно позади. Двигаемся вперед!" — написал украинский лидер.

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Также он обнародовал видеоролик о том, насколько продуктивным был 2018-й экономический год.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в Украине начали внедрять переход на среднесрочное бюджетное планирование — главную бюджетную реформу страны.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Украинадефолтэкономика
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CARGO 100
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Самое сложное позади, выберите его еще раз ...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы". Теперь - в четверти шага...
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Питон Каа
Питон Каа
Да уж, если бы не очередные кредиты, то дефолт. Вот так и движется Украина вперед, от кредита к кредиту. Но этот путь тупиковый, так как однажды взятого кредита все равно не хватит, чтобы оплатить предыдущие. Финансовая удавка.
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