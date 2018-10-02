''Сами выдавились'': сеть обрушилась с критикой на Россию за выпады в адрес Маска

Российский блогер Рустем Адагамов раскритиковал главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявившего, что генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск демпингует (продает услуги по искусственно заниженным ценам. – Ред.) на рынке космических запусков, чтобы выдавить с него РФ.

"При чем здесь Пентагон? SpaceX всего один раз в сентябре 2017 года запустила полезный груз для военных", – прокомментировал Адагамов заявление Рогозина о том, что SpaceX получает от Пентагона 150 миллионов долларов за каждый пуск.

"Как можно "выдавить" кого-то с рынка одним запуском? Пентагон – как пугало что ли? "Роскосмос" просто выдавили с рынка, так и говори", – подчеркнул блогер.

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В сети также обрушились с критикой в адрес Рогозина и "Роскосмоса".

"Стоять за забором рынка с пустыми руками и орать, что тебя выдавили. Класс!" – пишет Aksakal.

"Россия настолько "супердержава", что проигрывает конкуренцию частной компании", – отметил ETKartmann.

"Роскосмос" сам выдавился", – резюмировал Александр.

Рогозин что-то странное сказал. При чем здесь Пентагон? SpaceX всего один раз в сентябре 2017 г. запустила полезный груз для военных. Как можно "выдавить" кого-то с рынка одним запуском? Пентагон — как пугало что ли? Роскосмос просто выдавили с рынка, так и говори :-) pic.twitter.com/3mZLb3vXQv — Рустем Адагамов (@adagamov) 2 октября 2018 г.

Стоять за забором рынка с пустыми руками и орать, что тебя выдавили. Класс! ) — Aksakal (@Aksakalko) 2 октября 2018 г.

Ну если человек про конкуренцию вообще не в курсе — Горожанин (@Romario64334) 2 октября 2018 г.

Роскосмос сам выдавился — Александр Б (@Crawler2151) 2 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL , в феврале 2018 года SpaceX запустила к Марсу ракету Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки ракета использовала капсулу со спортивным электрокаром Маска Tesla Roadster. Машину оснастили камерами видеонаблюдения, с их помощью велась трансляция из открытого космоса, а за руль родстера посадили манекен в скафандре SpaceX.