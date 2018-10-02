''Сами выдавились'': сеть обрушилась с критикой на Россию за выпады в адрес Маска

Российский блогер Рустем Адагамов раскритиковал главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина заявившего, что генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск демпингует (продает услуги по искусственно заниженным ценам. – Ред.) на рынке космических запусков, чтобы выдавить с него РФ.
"При чем здесь Пентагон? SpaceX всего один раз в сентябре 2017 года запустила полезный груз для военных", – прокомментировал Адагамов заявление Рогозина о том, что SpaceX получает от Пентагона 150 миллионов долларов за каждый пуск.
"Как можно "выдавить" кого-то с рынка одним запуском? Пентагон – как пугало что ли? "Роскосмос" просто выдавили с рынка, так и говори", – подчеркнул блогер.
В сети также обрушились с критикой в адрес Рогозина и "Роскосмоса".
"Стоять за забором рынка с пустыми руками и орать, что тебя выдавили. Класс!" – пишет Aksakal.
"Россия настолько "супердержава", что проигрывает конкуренцию частной компании", – отметил ETKartmann.
"Роскосмос" сам выдавился", – резюмировал Александр.
Рогозин что-то странное сказал. При чем здесь Пентагон? SpaceX всего один раз в сентябре 2017 г. запустила полезный груз для военных. Как можно "выдавить" кого-то с рынка одним запуском? Пентагон — как пугало что ли? Роскосмос просто выдавили с рынка, так и говори :-) pic.twitter.com/3mZLb3vXQv— Рустем Адагамов (@adagamov) 2 октября 2018 г.
Стоять за забором рынка с пустыми руками и орать, что тебя выдавили. Класс! )— Aksakal (@Aksakalko) 2 октября 2018 г.
Ну если человек про конкуренцию вообще не в курсе— Горожанин (@Romario64334) 2 октября 2018 г.
Роскосмос сам выдавился— Александр Б (@Crawler2151) 2 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL , в феврале 2018 года SpaceX запустила к Марсу ракету Falcon Heavy. В качестве полезной нагрузки ракета использовала капсулу со спортивным электрокаром Маска Tesla Roadster. Машину оснастили камерами видеонаблюдения, с их помощью велась трансляция из открытого космоса, а за руль родстера посадили манекен в скафандре SpaceX.