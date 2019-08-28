Сам себе банкир: 5 причин установить мобильное приложение банка

В современном мире с его бешенным темпом жизни и колоссальным дефицитом лишнего времени, люди стараются по максимуму избавить себя от походов в различные учреждения и выстаивание длинных очередей. Касается это и визитов в банковские отделения. К счастью, в этом отношении банковская система идет навстречу своим клиентам – и на сегодня физический поход в отделение необходим лишь в особых случаях. Большинство же банковских операций можно провести самостоятельно – имея под рукой лишь мобильный, установленное на нем приложение вашего банка и доступ к интернету.

О преимуществах использования мобильных приложений банков расскажем на примере Аlfa-Mobile Ukraine от Альфа-Банка Украина. За последний год приложение заметно выросло. Если год назад оценка Аlfa-Mobile Ukraine в AppStore была на уровне 3-х звезд, то сейчас – 4,7 звезд из 5 возможных, а доля клиентов, которые активно пользуются приложением уже достигла 43% и продолжает расти.

Оформить карту без похода в банк

На сегодняшний день в обращении в нашей стране находится около 37 миллионов активных платежных карт, и эта цифра будет только расти, учитывая, что процесс оформления становится намного проще, а использование – удобно и безопасно. Больше не нужно выделять время для похода в отделение банка. Карту можно заказать удаленно. Более того, уже сегодня можно сначала скачать мобильный банк (даже протестировать ряд функций), и уже через него заказать карту и стать клиентом банка. Такой формта предлагает Альфа-Банк Украина. Достаточно просто скачать приложение Alfa-Mobile Ukraine в App Store или Google Play, и при первом запуске в автоматически открывающемся маркет-плейс заказать карту. Ее, в удобное для будущего клиента время и место доставит сотрудник банка.

2. Перевести деньги между счетами

Если проанализировать, какие безналичные операции проводят украинцы чаще всего – самым популярным окажется перевод денег с карты на карту. Только за прошлый год объем Р2Р-транзакций увеличился вдвое – и достиг 465 млрд гривен.

И мобильное приложение в этом отношении – лучший помощник. Ведь перебрасывать деньги между счетами таким способом – не только быстро и удобно, но и максимально безопасно.

Кстати, совершенно не обязательно при этом вводить многозначный номер карты получателя. К примеру, в Аlfa-Mobile Ukraine можно перечислить средства только по номеру телефона человека, которому вы хотите перевести деньги. Правда, распространяется эта возможность лишь на номера, привязанные к банковской карте Альфа-Банка.

3. Оплатить коммуналку без комиссии

Мобильные банковские приложения – настоящее спасение для тех, кто не может без содрогания вспоминать о медлительных кассирах и длинных очередях, выстраивающихся в банках для оплаты коммунальных услуг. Установив мобильный банкинг о подобном "прожигании" времени можно навсегда забыть.

В Alfa-Mobile Ukraine представлены более 200 компаний из сферы коммунальных услуг, страхового рынка, телекоммуникационных услуг. Необходимая компания легко находится по названию или реквизитам. Есть возможность также настроить автоматическое перечисление регулярных платежей – с помощью создания шаблонов.

При этом комиссию за оплату коммунальных услуг Альфа-Банк Украина со своих клиентов не берет.

4. Обменять валюту онлайн по выгодному курсу

Подобная возможность появилась у клиентов Альфа-Банка Украина с 7 февраля этого года. Существенное преимущество – деньги при обмене в мобильном приложении зачисляются на счет мгновенно.

При этом онлайн-курс традиционно выгоднее, чем в отделениях. И комиссию за проведение операции банк не снимет.

Для проведения обмена понадобятся гривневая и валютная карты одного банка. Если долларовой или евровой карты у вас еще нет – тут же, в приложении Аlfa-Mobile Ukraine, вы можете ее заказать. Это можно сделать с помощью опции fast-card. Когда вы выберете функцию "Обменять" – приложение предложит вам оформить карту в нужной валюте. Процесс оформления занимает всего несколько минут, по истечении которого вы сможете провести обмен. Физическую валютную карту сможете забрать в отделении банка в удобное для вас время.

5. Получать до 5 тысяч гривен кешбэка в месяц

Не обойтись без мобильного приложения и тем клиентам Альфа-Банка Украина, которые хотят возвращать часть потраченных денег в виде кешбэка. С любой покупки при безналичной оплате благодаря программе лояльности Cash’U CLUB клиенты банка возвращают 0,5%. А по 2-5 категориям товаров, которые можно самостоятельно выбирать раз в месяц, бонусы достигают 20%. При этом, в отличие от большинства украинских банков, Альфа-Банк Украина начисляет одинаковый кешбэк как для собственных, так и для кредитных средств.

При этом, пользоваться программой Cash’U CLUB – максимально просто. В мобильном приложении вы можете посмотреть сумму накопленного бонусного кэшбека – и при желании в любой момент используете ее, чтобы компенсировать потраченные на покупку деньги.

И если у большинства банков "потолок" кешбэка составляет 500 грн, то Альфа-Банк Украина предлагает возвращать до 5 тысяч гривен ежемесячно.

Преимущества использования мобильного приложения – неоспоримы. И если на вашем телефоне до сих пор нет ярлычка Аlfa-Mobile Ukraine – немедленно это исправьте. И вы не только сможете постоянно контролировать свои счета, проводить самостоятельно все ключевые банковские операции, гарантированно получать кешбэк, но и освободите время, которое раньше тратили на походы в банк, на куда более приятные занятия.

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