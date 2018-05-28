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Картофель дорожает: в сети показали цены на продукты в Крыму

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В оккупированном Крыму за последний месяц на рынках значительно выросли цены на картофель (70%), лук (60%) и капусту (33%).

Также подорожали яблоки (13%). Понемногу также начала расти цена на сахар. Подешевели огурцы и клубника (60%), бананы и помидоры (15%), яйца (8%), передает издание Kafanews, проанализировавшее цены на рынках Феодосии.

Молодой картофель подешевел до 60 руб. (около 25 грн), свежий горох - до 100 руб. (42 грн), баклажаны - до 150 руб. (62 грн), свежая морковь идет по 45 руб. (19 грн) за пучок. Кабачки подешевели до 60 руб., огурцы вообще до 40 руб. (17 грн), помидоры в зависимости от сорта стоят от 120 до 250 руб. (50-105 грн).

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Цены на клубнику снизились до 100 руб., клубникой завален весь рынок, она действительно сладкая. Абрикосы подешевели до 230 руб. (96 грн), и появилась первая черешня по 150 руб.

Цены в рублях (в скобках - цена месяц назад).

  • говядина – 480 (480)

  • свинина (мякоть) – 270 (270)

  • курятина (магазинная тушка) - 122 (120)

  • яйца (десяток) - 55 (60)

  • селедка - 210 (210)

  • молоко (литр) - 50 (50)

  • картофель – 60 (35)

  • капуста - 40 (30)

  • лук – 40 (25)

  • яблоки - 90 (80)

  • бананы - 80 (95)

  • сахар - 34 (32)

Отмечается, что за год, по сравнению с концом мая 2017 года, подорожали яблоки (100%), помидоры (15%), говядина (10%). При этом подешевели огурцы и клубника (50%), молоко и сахар (15%), свинина и курятина (10%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму решили возродить колхозы.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтЦены на продукты
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
На фото лежит молодая картошка, цена стоит 40р. Я вчера по 45 брал. Насчёт черешни сбрехали, она по 200, но я на неё уже смотреть не могу - своей 4 дерева. Кабачки по 40, яйца 50 (в ПУДе на той неделе по 35 были). Остальное, вроде, правильно.
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Хохлы! Успокойтесь вы с ценами в Крыму. Там цены как и везде в России! И зарплаты тоже. Вы на свои зарплаты и пенсии смотрите.
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