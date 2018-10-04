''Саботаж'': в Кабмине рассказали, как срывают отопительный сезон в Украине

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что крупнейшие теплоснабжающие предприятия Украины, которые имеют задолженность по газу, даже не заключают договоры на реструктуризацию и назвал их действия саботажем.

"Опять лидерами являются Харьковские теплосети, Донецктеплокоммунэнерго, Криворожтеплосеть, Днепровская ТЭЦ и запорожские тепловые сети. Предприятия не двигаются в направлении реструктуризации. Иначе чем саботаж я назвать это не могу", – отметил Зубко на селекторном совещании Кабинета министров в четверг, 4 октября.

По его словам, власть наблюдает проблемы с началом отопительного сезона в одних и тех же городах. В частности речь идет о Коцюбинском Киевской области, Смеле Черкасской области и Шепетовке Хмельницкой области.

"У меня уже нет ни одного аргумента, чтобы еще раз не напомнить главам обладминистраций, что в связи с не началом отопительного сезона нужно обращаться в прокуратуру", – резюмировал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 15 октября должен начаться отопительный сезон. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, власть на местах может принимать решение о старте подачи отопления в доме, учитывая реальные погодные условия.