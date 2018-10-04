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МирСпорт

''Саботаж'': в Кабмине рассказали, как срывают отопительный сезон в Украине

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Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что крупнейшие теплоснабжающие предприятия Украины, которые имеют задолженность по газу, даже не заключают договоры на реструктуризацию и назвал их действия саботажем.

"Опять лидерами являются Харьковские теплосети, Донецктеплокоммунэнерго, Криворожтеплосеть, Днепровская ТЭЦ и запорожские тепловые сети. Предприятия не двигаются в направлении реструктуризации. Иначе чем саботаж я назвать это не могу", – отметил Зубко на селекторном совещании Кабинета министров в четверг, 4 октября.

По его словам, власть наблюдает проблемы с началом отопительного сезона в одних и тех же городах. В частности речь идет о Коцюбинском Киевской области, Смеле Черкасской области и Шепетовке Хмельницкой области.

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"У меня уже нет ни одного аргумента, чтобы еще раз не напомнить главам обладминистраций, что в связи с не началом отопительного сезона нужно обращаться в прокуратуру", – резюмировал Зубко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 15 октября должен начаться отопительный сезон. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, власть на местах может принимать решение о старте подачи отопления в доме, учитывая реальные погодные условия.

Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Отопительный сезон в Украине
Персона
Геннадий Зубко
Место
Украина
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Да ладно,рагули не ссыте. Если зовсим хуёво будет,главный ХохлоБог В.В.Путин подкинет газку,надеюсь не Новичка. Он вас любит,убогих
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