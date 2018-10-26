МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Саботаж'': ''Нафтогаз'' предупредил об угрозе отключения 120 городов и сел от газа

1.8тЧитать материал на украинском

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в Украине сохранилась угроза отключения от газоснабжения 120 населенных пунктов в 16 областях.

В то же время он выразил надежду, что этой осенью НАК сможет изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось, передает "Левый берег".

"Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу", – сообщил Коболев.

Новости
''Отрезают от трубы'': стало известно, как украинцев заставляют доплачивать за газ

По его словам, регулятор настаивает на внедрении системы дневной балансировки, и глобально эту идею "Нафтогаз" тоже поддерживает.

"Укртрансгаз" приложил немалые усилия, чтобы в очень короткие сроки запустить эту систему – чего не могли сделать предыдущие менеджеры УТГ, уже покинувшие свои должности. Эта система – набор инструментов, который может брать данные в разных местах газотранспортной сети, совмещать эти данные и обрабатывать", – заявил Коболев.

При этом он отметил, что для работы механизма необходимо, чтобы в системе был указан каждый потребитель газа, а данные о конечных потребителях есть только у облгазов.

"Мы ожидаем саботаж облгазов… Если "черный ящик" облгазов даст сбой, то сбой даст вся цепочка. С этим риском надо что-то делать, в цивилизованных странах такого себе не позволяют. Быть монополистом – не запрещено, запрещено злоупотреблять монопольным положением", – резюмировал Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Читайте все новости по теме "Поставки газа в Украину" на OBOZREVATEL.

Темы
Поставки газа в УкраинуРынок газаЦена на газ
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Объект
Нафтогаз Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Стройными рядами гидные и незалежные нерабы рухаются в светлое европейское майбутне,примерно, так 15-16 века!Кизяк,вышиванка,похоронная щеневмерла,быдло-мова,селюкские фашисты и религиозная война,ШО еще треба простому рагулю для счастья. СУГС!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Уже ни для кого не секрет, что вина за развязывание ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ лежит на ПРЕСТУПНОМ МАЙДАНОВСКОМ РЕЖИМЕ. Народ УКРАИНЫ видит, что РОСТ ЦЕН И КОММУНАЛЬНЫХ ТАРИФОВ, ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ГРИВНЫ, ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОЛ ПРИКОРМЛЕННЫХ ОЛИГАРХАМИ НАЦИСТОВ направлен на то, чтобы УНИЗИТЬ и ПОРАБОТИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД и увеличить число СМЕРТЕЙ И СТРАДАНИЙ на его земле.. У кого-то другое мнение?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги