''Саботаж'': ''Нафтогаз'' предупредил об угрозе отключения 120 городов и сел от газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в Украине сохранилась угроза отключения от газоснабжения 120 населенных пунктов в 16 областях.

В то же время он выразил надежду, что этой осенью НАК сможет изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось, передает "Левый берег".

"Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу", – сообщил Коболев.

По его словам, регулятор настаивает на внедрении системы дневной балансировки, и глобально эту идею "Нафтогаз" тоже поддерживает.

"Укртрансгаз" приложил немалые усилия, чтобы в очень короткие сроки запустить эту систему – чего не могли сделать предыдущие менеджеры УТГ, уже покинувшие свои должности. Эта система – набор инструментов, который может брать данные в разных местах газотранспортной сети, совмещать эти данные и обрабатывать", – заявил Коболев.

При этом он отметил, что для работы механизма необходимо, чтобы в системе был указан каждый потребитель газа, а данные о конечных потребителях есть только у облгазов.

"Мы ожидаем саботаж облгазов… Если "черный ящик" облгазов даст сбой, то сбой даст вся цепочка. С этим риском надо что-то делать, в цивилизованных странах такого себе не позволяют. Быть монополистом – не запрещено, запрещено злоупотреблять монопольным положением", – резюмировал Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.