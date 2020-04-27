В Украине уголовное производство, фигурантом которого остается Михеил Саакашвили, не закрыто, ему грозит 10 лет тюрьмы. Генеральная прокуратура, имея достаточные доказательства для того, чтобы направить обвинение в суд, продолжает спускать его на тормозах против грузинского политика, который, как показало расследование, пытался за деньги из России дестабилизировать политическую ситуацию.

О том, на каком этапе находится производство против Саакашвили и почему оно буксует – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Дело пытаются заморозить": почему к Саакашвили нет претензий

Какие есть доказательства:

соратник Саакашвили Северион Дангадзе получил деньги от Курченко ($500 тысяч). Факт передачи удалось задокументировать;

экспертиза подтвердила: Саакашвили вел переговоры с Курченко и на них предлагал организовать встречу со "своим человеком" (вероятно, речь шла о Дангадзе);

по информации OBOZREVATEL, у прокуратуры есть свидетели, которые дали показания против Саакашвили.

Еще в декабре 2017 года на тот момент генпрокурор Юрий Луценко обнародовал доказательства государственной измены Михеила Саакашвили. Генеральная прокуратура опубликовала запись разговора сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко с грузинским политиком. На нем олигарх, который по разным данным вывез из страны около 8 млрд грн, предлагает грузинскому политику "решать" его проблемы за содействие. Позже прокурорам удалось подтвердить такое "содействие". Оказалось, из Москвы Саакашвили передавали деньги на проведение митингов в Украине. Цель – свергнуть власть. С одной стороны грузинский политик публично осуждает Россию, говорит о том, что сейчас пророссийская власть захватила Грузию, а с другой – сам же, как утверждали в ГПУ, получал от россиян деньги.

Как рассказали источники в прокуратуре: Луценко не успел довести расследование до конца. Результаты экспертизы разговора Курченко с Саакашвили появились уже при новом генпрокуроре Руслане Рябошапке. Тот заявил: подозрение политику не вручили, официально он ни в чем не обвиняется.

"Если бы Михеил Саакашвили был изменником, то, очевидно, было бы открыто производство, и к нему применялись бы определенные меры уголовного преследования. Но на данный момент он свободный человек, он передвигается в рамках нашей страны, насколько я знаю, против него нет никаких обвинений", – заявил Рябошапка в октябре 2019-го. Действительно, в попытке переворота обвинили правую руку Михеила – Севериона Дангадзе. Саакашвили же как минимум содействовал членам преступной группировки Курченко-Янукович.

Прокуратура отправляла даже запрос в Нидерланды, где находился Саакашвили, с тем, чтобы его допросить. Но ответ так и не получили. Сейчас же без политической воли продолжать расследование не будут.

"Дело просто пытаются заморозить. Процессуально Саакашвили не имеет статус обвиняемого. Прокурор Константин Кулик, который занимался этим вопросом, уволен. Дело переводили в местную прокуратуру, сейчас никаких шагов нет", – рассказывают источники в ГПУ.

OBOZREVATEL связался с Куликом: он утверждает, что дело уже расследовано, вина Саакашвили доказана. Осталось только получить данные из Грузии и направить материалы в суд. Однако бывший генпрокурор Руслан Рябошапка этого не допустил.

"Дело подлежало направлению в суд. Единственное, что оставалось, получить ответ на международный запрос в Грузию. Ходатайство я отправил, но его незаконно остановил Рябошапка. После этого материалы международного поручения попали самому Саакашвили. Затем дело отдали в прокуратуру города. Кажется, сейчас оно в САП", – рассказал Кулик.

Михеил Саакашвили

ГПУ должна была получить данные о его личности, судимости, образцы почерка из Грузии. "Для этого было сформировано ходатайство в Грузию. Я его отдал на отправку Чиж Полине. Она доложила генпрокурору о таком ходатайстве. Саакашвили поднял панику. В результате ходатайство не отправили, меня поставили в известность", – пояснил экс-прокурор.

При этом Кулик утверждает, что ему удалось доказать вину Саакашвили. "И запись, и сам факт получения денег – все доказано. Дело уже шло в суд. Оставалось 3-4 месяца, чтобы получить ответ из Грузии. Хорошее производство, имеет судебную перспективу, Саакашвили бы осудили даже без присутствия Курченко. Судебные перспективы были железные", – утверждает Кулик.

Единственный способ завершить производство и довести его до логического конца – общественное давление и освещение его в средствах массовой информации.

На аудиозаписи отчетливо слышно, как Саакашвили договаривается с Курченко отправить к нему "своего человека" для того, чтобы обсудить "защиту интересов" олигарха в Украине. ГПУ удалось не просто записать разговор, но и задокументировать, как соратник Саакашвили Северион Дангадзе получает $500 тыс. из России на финансирование подрывной деятельности и проведение массовых митингов в Украине.

Более того, в распоряжение OBOZREVATEL попали выводы эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) от августа 2019 года Евгения Тимко, который несколько месяцев анализировал упомянутые файлы с разговорами. Одновременно в документе отмечается, что Тимко является специалистом – со всеми необходимыми регалиями и опытом работы в этой сфере с 1993 года. Разговаривал действительно Саакашвили.

Назначение Саакашвили вице-премьером – нарушение закона

Михеил Саакашвили имеет непогашенные судимости в Грузии (эти судимости Украина должна признавать, так как ратифицировала соответствующие документы), не владеет украинским языком и обвиняется фактически в государственной измене из-за финансирования в Грузии.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Саакашвили по закону не может стать членом Кабинета министров (подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL). И об этом четко говорится в действующем законе:

В Украине же Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном статьями – ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины – покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

OBOZREVATEL письменно обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить информацию о том, на каком этапе находится расследование в отношении экс-президента Грузии и призывает силовиков довести его до логического конца, невзирая на политическую ситуацию.