Главная Новости
27 апреля • обновлено в 18:13
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Obozrevatel
Obozrevatel
Сайт Все статьи автора

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

4.5т
Читать материал на украинском

В Украине уголовное производство, фигурантом которого остается Михеил Саакашвили, не закрыто, ему грозит 10 лет тюрьмы. Генеральная прокуратура, имея достаточные доказательства для того, чтобы направить обвинение в суд, продолжает спускать его на тормозах против грузинского политика, который, как показало расследование, пытался за деньги из России дестабилизировать политическую ситуацию.

О том, на каком этапе находится производство против Саакашвили и почему оно буксует – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Дело пытаются заморозить": почему к Саакашвили нет претензий

Какие есть доказательства:

  • соратник Саакашвили Северион Дангадзе получил деньги от Курченко ($500 тысяч). Факт передачи удалось задокументировать;

  • экспертиза подтвердила: Саакашвили вел переговоры с Курченко и на них предлагал организовать встречу со "своим человеком" (вероятно, речь шла о Дангадзе);

  • по информации OBOZREVATEL, у прокуратуры есть свидетели, которые дали показания против Саакашвили.

Еще в декабре 2017 года на тот момент генпрокурор Юрий Луценко обнародовал доказательства государственной измены Михеила Саакашвили. Генеральная прокуратура опубликовала запись разговора сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко с грузинским политиком. На нем олигарх, который по разным данным вывез из страны около 8 млрд грн, предлагает грузинскому политику "решать" его проблемы за содействие. Позже прокурорам удалось подтвердить такое "содействие". Оказалось, из Москвы Саакашвили передавали деньги на проведение митингов в Украине. Цель – свергнуть власть. С одной стороны грузинский политик публично осуждает Россию, говорит о том, что сейчас пророссийская власть захватила Грузию, а с другой – сам же, как утверждали в ГПУ, получал от россиян деньги.

Как рассказали источники в прокуратуре: Луценко не успел довести расследование до конца. Результаты экспертизы разговора Курченко с Саакашвили появились уже при новом генпрокуроре Руслане Рябошапке. Тот заявил: подозрение политику не вручили, официально он ни в чем не обвиняется.

"Если бы Михеил Саакашвили был изменником, то, очевидно, было бы открыто производство, и к нему применялись бы определенные меры уголовного преследования. Но на данный момент он свободный человек, он передвигается в рамках нашей страны, насколько я знаю, против него нет никаких обвинений", – заявил Рябошапка в октябре 2019-го. Действительно, в попытке переворота обвинили правую руку Михеила – Севериона Дангадзе. Саакашвили же как минимум содействовал членам преступной группировки Курченко-Янукович.

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

Прокуратура отправляла даже запрос в Нидерланды, где находился Саакашвили, с тем, чтобы его допросить. Но ответ так и не получили. Сейчас же без политической воли продолжать расследование не будут.

"Дело просто пытаются заморозить. Процессуально Саакашвили не имеет статус обвиняемого. Прокурор Константин Кулик, который занимался этим вопросом, уволен. Дело переводили в местную прокуратуру, сейчас никаких шагов нет", – рассказывают источники в ГПУ.

OBOZREVATEL связался с Куликом: он утверждает, что дело уже расследовано, вина Саакашвили доказана. Осталось только получить данные из Грузии и направить материалы в суд. Однако бывший генпрокурор Руслан Рябошапка этого не допустил.

"Дело подлежало направлению в суд. Единственное, что оставалось, получить ответ на международный запрос в Грузию. Ходатайство я отправил, но его незаконно остановил Рябошапка. После этого материалы международного поручения попали самому Саакашвили. Затем дело отдали в прокуратуру города. Кажется, сейчас оно в САП", – рассказал Кулик.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

ГПУ должна была получить данные о его личности, судимости, образцы почерка из Грузии. "Для этого было сформировано ходатайство в Грузию. Я его отдал на отправку Чиж Полине. Она доложила генпрокурору о таком ходатайстве. Саакашвили поднял панику. В результате ходатайство не отправили, меня поставили в известность", – пояснил экс-прокурор.

При этом Кулик утверждает, что ему удалось доказать вину Саакашвили. "И запись, и сам факт получения денег – все доказано. Дело уже шло в суд. Оставалось 3-4 месяца, чтобы получить ответ из Грузии. Хорошее производство, имеет судебную перспективу, Саакашвили бы осудили даже без присутствия Курченко. Судебные перспективы были железные", – утверждает Кулик.

Единственный способ завершить производство и довести его до логического конца – общественное давление и освещение его в средствах массовой информации.

На аудиозаписи отчетливо слышно, как Саакашвили договаривается с Курченко отправить к нему "своего человека" для того, чтобы обсудить "защиту интересов" олигарха в Украине. ГПУ удалось не просто записать разговор, но и задокументировать, как соратник Саакашвили Северион Дангадзе получает $500 тыс. из России на финансирование подрывной деятельности и проведение массовых митингов в Украине.

Более того, в распоряжение OBOZREVATEL попали выводы эксперта Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) от августа 2019 года Евгения Тимко, который несколько месяцев анализировал упомянутые файлы с разговорами. Одновременно в документе отмечается, что Тимко является специалистом – со всеми необходимыми регалиями и опытом работы в этой сфере с 1993 года. Разговаривал действительно Саакашвили.

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

Назначение Саакашвили вице-премьером – нарушение закона

Михеил Саакашвили имеет непогашенные судимости в Грузии (эти судимости Украина должна признавать, так как ратифицировала соответствующие документы), не владеет украинским языком и обвиняется фактически в государственной измене из-за финансирования в Грузии.

Все эти факты свидетельствуют о том, что Саакашвили по закону не может стать членом Кабинета министров (подробнее об этом читайте вскоре на OBOZREVATEL). И об этом четко говорится в действующем законе:

ГПУ доказала вину Саакашвили, но завалила дело за три месяца до суда: почему экс-президента не наказали за госизмену

В Украине же Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном статьями – ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины – покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

OBOZREVATEL письменно обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить информацию о том, на каком этапе находится расследование в отношении экс-президента Грузии и призывает силовиков довести его до логического конца, невзирая на политическую ситуацию.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
11
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вася Дядя
Вася Дядя
Клоун клоуну глаз не выклюет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...почему экс-президента не наказали за госизмену..." // Не стали связываться по принципу г.. не трогай - вонять не будет. А этот без мозгов хочет его в кабмин. Все непотребство, которое плавает, собрал у себя
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги