С января зарплаты учителей вырастут на 20% – МОН

В январе 2021 года состоится первый этап повышения заработных плат работников образования – должностные оклады увеличат на 20%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. Отмечается, что в июле 2021 года зарплаты вырастут еще на 8,3%.

Финансирование на это предусмотрено в государственном бюджете на следующий год. На отрасль образования планируют направить на 34 млрд грн больше, чем в 2020-м.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда будет меняться дважды: с 1 января он составит 2670 грн, с 1 июля – 2893 грн. Итак, с января 2021 размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников бюджетной сферы, в том числе области образования и науки, увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%", – говорится в сообщении.

МОН заверил, эти расходы будет чем покрывать и денег из госбюджета точно хватит на образовательные услуги.

При этом сообщается, что может быть остановлено до 31 декабря 2021 года действие постановления в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления КМУ №822, в котором говорится об оплате работников учебных заведений.

Но отмена этого постановления не означает изменения в условиях оплаты труда, а именно установление доплат, надбавок и ставок заработной платы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федерация профсоюзов опубликовала документ, в котором сказано, что Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.

В начале июля 2019 Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.