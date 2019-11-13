В Украине перевыпустят паспорта в пользу "шейха": кто скрывается за "новаторами"

Здравствуйте, Давид!

Сегодня, как и обещал, я расскажу вам, как за "шейхом" из ОАЭ скрывается давно известный в Украине коррупционер Юрий Сидоренко. Он отрастил себе "бороду" из мифов, подставных директоров и акционеров, но до эмира ему далеко.

Я знаю, что официально Сидоренко вышел из IIG (пермеименованный ЕДАПС). Но только официально. На самом деле прославившийся мошенник международного масштаба – реальный собственник "инновационной компании", которую вы, Давид, лоббируете в Украине.

Вот всего несколько фактов:

в IIG вошли те же компании, которые ранее были частью консорциума ЕДАПС;

руководит новой компанией менеджер ЕДАПС, которая тесно связана с Сидоренко – Ирина Обыденко;

все патенты IIG оформлены на Юрия Сидоренко;

среди собственников IIG – Мария Сидоренко (родственница).

Я слышал вашу версию о том, что компанией уже давно владеет некий "шейх". Справедливости ради: да, такой действительно есть среди официальных владельцев. Но и он – человек Сидоренко, который имеет общий с ним бизнес и, вероятнее всего, стал удачным прикрытием.

Уважаемый Давид, IIG уже разместили в одном из СМИ явно заказной материал о том, что с вашей поддержкой перевыпустит 15 миллионов паспортов в Украине! Значит, нам с вами придется стоять в одних очередях и снова покупать документы по завышенным ценам. Со всех украинцев опять хотят собрать миллиарды!

Чтобы окончательно снять куфию с псевдо-шейха, расскажу вам подробнее о том, кого вы помогаете вернуть в Украину.

Как из ЕДАПС получился IIG

После целой череды коррупционных скандалов международного уровня компания ЕДАПС стала ассоциироваться с вопиющей коррупцией. Именно тогда (а если быть точным, 12 июня 2015 года) и приняли решение сменить имя.

Но и этого оказалось мало. Репутация Сидоренко, сотрудничеством с которым вы, Давид, можете разрушить и свою репутацию, оказалась слишком токсичной. Уже 20 июля 2018-го аферист международного масштаба перестал быть формальным собственником компании. В тот же день были добавлены новые учредители (смотрите инфографику).

Но все новые бенефициары оказались связаны со старым:

Тариям Матар Мохамед (ему принадлежит 24,9% компании);

Позиционируется руководством IIG, как арабский шейх - инвестор, при этом не является шейхом. Связан с Юрием Сидоренко через компанию NATIONAL SECURITY VENTURES FZE, в которой Сидоренко является 100% владельцем, а Тариям – одним из руководителей.

Обыденко Ирина Михайловна (владеет 24,9% IIG);

Постоянный сателлит Юрия Сидоренко, занимала различные руководящие должности в его структурах, в прошлом - ТОП-менеджер консоциума ЕДАПС.

"Йолан Инвестментс лимитед" (9,5%)

Классическая офшорная компания. По данным 2017 года - компания принадлежала Нестору Несторосу, руководителю ещё 137 компаний, участнику скандала с Панамскими документами.

Ну и это не все. Среди членов новой IIG две компании, которые были владельцами старого ЕДАПС. Речь идет об "Голографии" и "Полли-Сервисе". Во-вторых, у них есть общий руководитель. Ирина Обыденко раньше возглавляла коррупционный консорциум, а сейчас – новое инновационное предприятие. Ну и в третьих, конечным фактическим бенефициаром компании IIG, так же, как и ЕДАПС, является Юрий Сидоренко. Среди менеджеров новой компании указывается его родственница – Мария Сидоренко.

Бизнес Industrial Innovation Group так или иначе связан с фигурой Юрия Сидоренко или с пулом офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре или Сейшельских островах. К примеру, "Йлона Инвестментс лимитед", который упоминался ранее, сейчас принадлежит офшору, зарегистрированному на Сейшельских островах – GROBLEU INVESTMENTS LIMITED.

В то же время "ПРИДЕТОП КО ЛТД" (19,13%) также на 100% принадлежит другой оффшорной компании AMITY HOLDINGS LTD, зарегистрированной на Сейшельских островах. Обе - по одному адресу!

Кстати, в структуре IIG - ООО "Полли-Сервис" и ООО "Юс-Дизайн". Обе компании еще совсем недавно (до июля и сентября 2019-го соответственно) принадлежали Сидоренко. На них же оформлены патенты, которыми пользовался ЕДАПС.

Более того часть патентов, которые достались IIG, оформлены и на Юрия Сидоренко. Их исправно оплачивали, дожидаясь смены власти. Будет ли настоящий инвестор прятаться в офшорных зонах? Какой шейх открывает свой бизнес на Сейшельских островах? Почему везде партнеры Сидоренко, его родственники и его фирмы? Все просто! Он и есть "шейхом"!

Чего хотят ЕДАПС

Хочу напомнить, что консорциум ЕДАПС, который сейчас известен под брендом IІG, планирует перевыпустить 15 миллионов паспортов украинцев. Компания известна своими коррупционными схемами и ранее уже попадала в скандальные истории.

При этом идея маскируется под брендом "цифрового государства". "Украина фактически готова к внедрению электронного государства. На этом пути осталось одно препятствие – это базовая (первичная) идентификация, начиная с рождения ребенка, – заявил СМИ генеральный директор IIG Андрей Первушин. – И пока в Украине не будет высокого уровня распространения этого механизма среди населения, нельзя говорить о массовом внедрении "электронного государства".

Новости США обвиняют владельцев ЕДАПС в коррупции

Отмечу, IІG создана владельцем консорциума ЕДАПС Юрием Сидоренко, а также бывшими сотрудниками его компании.

ЕДАПС зарабатывал около 8 мдрд грн за счет печати документов строгой отчетности: паспортов, акцизных марок, аттестатов, разного рода бланков, водительских удостоверений и так далее. Это огромный бизнес с миллиардными оборотами. Частная структура фактически выдавила с рынка государственный комбинат "Украина", и с помощью связей в МВД и других органов власти получила особые индульгенции.

Я с 2010 года добивался ликвидации голографической защиты бумажного документооборота в большинстве сфер. Тогда возглавлял Госпредпринимательство и хорошо понимал, как работает спрут. Представители монополиста договаривались с руководителем министерства или ведомства, что защитные элементы будут использоваться на большинстве документов, за что руководитель государственного органа получал "откат". Использование голограмм делало документ существенно дороже и позволяло ЕДАПСу получать миллиардные прибыли на тендерах.

И сейчас, Давид, я не допущу, чтобы этот коррупционный спрут просто так вернулся в Украину! На этом публикации не заканчиваются. OBOZREVATEL вскоре подготовит новую серию расследований о компании ЕДАПС и других схемах, которые под видом реформ предлагают ушлые дельцы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Преступления в ЕДАПС признали украинские правоохранители. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что аппарат МВД на протяжении 2010-2013 годов у консорциума ЕДАПС закупил бланки удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортных средств по цене, которая в среднем в четыре раза превышала себестоимость. Ведомство отдало "лишних" 300 млн грн! И это только водительские удостоверения – крошечная часть коррупционного бизнеса, который пытается вернуться в Украину.

Владелец же компании Юрий Сидоренко, а также его партнеры обвиняются в коррупции даже в США.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся