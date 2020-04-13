С правочным спамом к законопроекту о ПриватБанке будут бороться: Стефанчук рассказал о методах

Анализируя спам поправок к законопроекту о ПриватБанке, были разработаны четыре подхода, которые должны исправить ситуацию с так называемым правочным терроризмом.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в интервью "Апострофу".

"Анализируя поправочный терроризм, который был продемонстрирован во время рассмотрения банковского законопроекта, мы разработали четыре основных подхода, как мы его можем рассматривать. Не буду раскрывать все подходы, потому что там есть некоторые интересные и неординарные, но те, что нам позволяет регламент – это 119 статья плюс 45 статья регламента (речь идет о том, что в случае отклонения правки, все аналогичные предложения будут автоматически отменены)", - рассказал вице-спикер.

Руслан Стефанчук espreso.tv

Однако, по его словам, все упирается в то, что до сих пор комитет по налогообложению не свел правки в конечную таблицу и тяжело пока представить общую картину происходящего. Он также добавил, что за шесть дней сгенерировать шесть тысяч поправок одному человеку просто невозможно: это сознательная работа, направленная на откровенное злоупотребление правами депутата.

"Я убежден, что после того, как будет сводная таблица, мы выберем тот вариант, который даст нам наиболее быстро и эффективно пройти данный законопроект. Потому что это вопрос важный и связано с финансовой стабильностью и предотвращением дефолта в стране", - заметил вице-спикер.

В рамках борьбы с так называемым правочным спамом были разработаны предложения, суть которых заключается в том, что такую ​​деятельность следует признавать злоупотреблением правом народного депутата, а также при наличии такого факта переходить к специальной процедуре рассмотрения законопроекта, рассказал Стефанчук.

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