С начала года ДТЭК Нефтегаз заплатил 53 миллиона ренты Полтавщине

ДТЭК Нефтегаз заплатил 53 миллионов гривен генты в местные бюджеты Полтавщины за 9 месяцев 2019 года.

Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных общин, в которых компания ведет добычу газа, было перечислено:

21, 18 млн грн – в Полтавский областной бюджет

4,86 млн грн – в бюджет Мачухивськои ОТГ

3,37 млн грн – в бюджет Савинцовский сельсовета

5,60 млн грн – в бюджет Ковалевской сельсовета

6,74 млн грн – в Миргородский районный бюджет

11,20 млн грн – в Шишацкий районный бюджет

Местные общины используют эти средства для реализации проектов по энергоэффективности, повышения качества медицинских и образовательных услуг, инфраструктуры. Такие проекты включают установление энергоэффективных окон, закупку медицинского оборудования, ремонт дорог.

ДТЭК Нефтегаз

Напомним, что Закон № 1793 VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата" действует с 1 января 2018 года. Законом предусматривается 2% от ренты направлять в областные бюджеты, 2% - в районные и 1% - в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения (добычи) соответствующих природных ресурсов. Исключение составляют бюджеты городов республиканского и областного значения и бюджеты объединенных территориальных общин, которые получат 3%. 95% от ренты поступает в общий фонд государственного бюджета.

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределение электроэнергии электросетями клиентам, внедрению энергоэффективных решений, зарядки электромобилей. Направление Innovation DTEK реализует проекты в области технологической и цифровой трансформации энергетики, а также руководит инновационной образовательной бизнес-платформой Academy DTEK.

ДТЭК Нефтегаз – крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2018 добыто 1,65 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных газодобывающих компаний в отрасли. С 2013 года ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав стремительную динамику развития в газодобывающему секторе страны.

В 2018 году капитальные вложения ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. Человек. 100% компании принадлежат SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

Как писал OBOZREVATEL, 16180 раз ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач с момента начала боевых действий на Донбассе и по октябрь 2019 года.

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