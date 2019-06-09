"С молоком в Украине плохо": экономист рассказал, что произойдет с ценами

Летом 2019 года цена на молоко и молочную продукцию в Украине будет стабильной. Однако удешевления в ближайшие годы ожидать не стоит.

Об этом сообщил в эфире ObozTV глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. По его словам, в Украине с молочными продуктами сложилась непростая ситуация. Их стоимость либо держится на одном уровне, либо понемногу растет.

"К сожалению, падать цена не будет. Да, с одной стороны, летом спрос на молочные продукты меньше – и это всегда влияло на снижение цен. Но с другой стороны, у нас все время увеличивается дефицит молока. Коров-то больше не становится. Естественно, это влияет на то, что и кефира, и сметаны, и сыра мы можем сделать все меньше", – объяснил эксперт.

Дорошенко отметил, что на протяжении всего 2018 года цена на молоко в Польше была в 2 раза ниже, чем в Украине, а в Литве – в 2,3 раза.

"Эта разница будет только увеличиваться, – спрогнозировал он. – С молоком у нас все плохо и в ближайшие годы ситуация не улучшится".

По мнению экономиста, немножко снизить цену можно только за счет импорта, как это произошло с твердыми сырами.

"Где-то 1,5 года назад, когда цена на отечественную продукцию росла, пошел импорт. И конкуренция "сбила" цены. Сейчас цена голландского сыра примерно одинакова – что польского, что украинского производства. Но молоко мы с вами так привезти не можем. Извините, оно скиснет за сутки. Тем более на нашей таможне", – рассказал Дорошенко.

В Польше молоко в два раза дешевле, чем в Украине naturalcave.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько денег на продукты тратит средняя украинская семья из 2 человек. По данным Государственной службы статистики, наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты – 850 гривен в месяц. Молоко, сыр и яйца обходятся примерно в 496 гривен в месяц.

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