ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

"С молоком в Украине плохо": экономист рассказал, что произойдет с ценами

749Читать материал на украинском

Летом 2019 года цена на молоко и молочную продукцию в Украине будет стабильной. Однако удешевления в ближайшие годы ожидать не стоит.

Об этом сообщил в эфире ObozTV глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко. По его словам, в Украине с молочными продуктами сложилась непростая ситуация. Их стоимость либо держится на одном уровне, либо понемногу растет.

"К сожалению, падать цена не будет. Да, с одной стороны, летом спрос на молочные продукты меньше – и это всегда влияло на снижение цен. Но с другой стороны, у нас все время увеличивается дефицит молока. Коров-то больше не становится. Естественно, это влияет на то, что и кефира, и сметаны, и сыра мы можем сделать все меньше", – объяснил эксперт.

Новости
В Украине взлетели цены на продукты питания: что происходит и чего ждать

Дорошенко отметил, что на протяжении всего 2018 года цена на молоко в Польше была в 2 раза ниже, чем в Украине, а в Литве – в 2,3 раза.

"Эта разница будет только увеличиваться, – спрогнозировал он. – С молоком у нас все плохо и в ближайшие годы ситуация не улучшится".

Новости
Как правильно выбрать в магазине молоко: товаровед дала совет

По мнению экономиста, немножко снизить цену можно только за счет импорта, как это произошло с твердыми сырами.

"Где-то 1,5 года назад, когда цена на отечественную продукцию росла, пошел импорт. И конкуренция "сбила" цены. Сейчас цена голландского сыра примерно одинакова – что польского, что украинского производства. Но молоко мы с вами так привезти не можем. Извините, оно скиснет за сутки. Тем более на нашей таможне", – рассказал Дорошенко.

В Польше молоко в два раза дешевле, чем в Украине

В Польше молоко в два раза дешевле, чем в Украине

naturalcave.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько денег на продукты тратит средняя украинская семья из 2 человек. По данным Государственной службы статистики, наибольшую статью расходов составляют мясо и мясопродукты – 850 гривен в месяц. Молоко, сыр и яйца обходятся примерно в 496 гривен в месяц.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЦены на продукты
Персона
Алексей Дорошенко
Место
Украина
Теги
ценыпродуктымолокофермерство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel