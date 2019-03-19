С Коболевым: Набсовет "Нафтогаза" представил новых руководителей

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.
Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении "Экономической правды". "Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.
В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.
Персональный состав правления по предложению НАК:
Председатель правления — Андрей Коболев.
Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.
Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.
Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.
Андрей Коболев
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
28 февраля Наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.
В итоге Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений о заключении нового контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
В марте Наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом его уровень заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.
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