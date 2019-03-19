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С Коболевым: Набсовет "Нафтогаза" представил новых руководителей

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Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.

Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении "Экономической правды". "Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.

В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.

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Персональный состав правления по предложению НАК:

  • Председатель правления — Андрей Коболев.

  • Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.

  • Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.

  • Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Андрей Коболев

Андрей Коболев

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Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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