С Коболевым: Набсовет "Нафтогаза" представил новых руководителей

Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.

Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении "Экономической правды". "Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.

В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.

Персональный состав правления по предложению НАК:

Председатель правления — Андрей Коболев.

Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.

Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.

Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Андрей Коболев

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