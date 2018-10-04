С карт украинцев отмывают миллионы: как работают новые схемы и что грозит

Украинцам в интернете предлагают зарабатывать до $1,5 тыс. на переводах. Для этого всего лишь нужно принять на свою карту крупную сумму, а потом обналичить их, перевести в биткоин либо пополнить другую карту с помощью терминала. По закону за такие операции грозит до трех лет тюрьмы, однако желающих получить легкие деньги это не останавливает.

OBOZREVATEL пообщался с "обнальщиками" и выяснил, как с помощью простых украинцев отмывают "грязные" деньги и чем это грозит.

"Отмою ваши деньги"

В "темной части" интернета работает целая сеть "обнальщиков". Большинство из них – всего лишь маленькое звено в преступной цепочке. Первый шаг – завладеть деньгами жертвы. Для этого используют любые методы: начиная от шантажа, вымогательства и заканчивая звонками от имени банка, полиции и воровством данных карты. Второй шаг – обналичить деньги. И если крупные компании, как уже писал OBOZREVATEL, используют для этого подставные фирмы и фейковые сделки, то преступники средней руки втягивают в свою деятельность простых украинцев.

В украинском сегменте анонимной части интернета, который также называют "Даркнет", можно найти десятки объявлений с вакансиями для "обнальщиков". Условия простые: на свою банковскую карту нужно принять крупную сумму денег – от 5 до 100 тыс. грн. Комиссию (в среднем 20% суммы) можно оставить себе, а остальное – потратить на покупку криптовалюты и перевести на кошелек работодателя. Чаще всего для этого используют биткоин. Специальные форумы, на которых желающие незаконно заработать находят "обнальщиков", требуют внести залоговую сумму и проверяют участников сделки.

В одном из форумов "Даркнет" устроиться на работу попытался и OBOZREVATEL. Общение с потенциальным работодателям проходило в анонимном чате на псевдо-домене onion. С обычного браузера зайти в "Даркнет" не получится, для этого необходимо установить несколько специальных приложений. Чтобы вступить в диалог с продавцом, он должен прислать приглашение в чат. Спустя несколько часов после переписки ее содержимое удаляется автоматически.

- На новеньких больше 5 тыс. грн не даем. Перевод проходит раз в неделю. Твоя комиссия – 20%. Деньги должен обязательно снять в банкомате, потом пополнить свой кошелек и купить на них биткоины. Их переведешь на кошелек, который сброшу тебе… - рассказывает об условиях работы анонимный собеседник.

Он – агент, который также получает комиссию с каждой операции. Его задача — находить доверчивых украинцев, которые согласны получить на собственный счет "грязные деньги".

- А если будут вопросы от банка или полиция обнаружит? - интересуемся мы у "обнальщика".

- Тебе сколько лет? Говоришь, что деньги по ошибке перевели, ты обрадовался, подумал, может ошибка банка, и пошел снял их, чтобы не списали обратно. Все законно", - советует собеседник.

- А если заставят вернуть?

- Ты в торговом центре потратил. Пил, гулял, девок кадрил, чеки не хранил. Потом сразу мне пишешь, описываешь ситуацию, кто что спрашивал.

После еще нескольких вопросов потенциальный работодатель перестал отвечать и в скрытом диалоге, и в личном кабинете форума.

Откуда берут деньги

В Украине значительно выросло количество мошенничества с картами. Хакеры создают целые площадки, маскируют их под платежные системы и воруют данные карт. Узнав пароль, номер карты и CVV, деньги переводят на разные аккаунты онлайн-кошельков. Уже оттуда – снова переводят средства на банковские карты "обнальщиков". Они в свою очередь уже маленькими порциями возвращают средства в биткоинах или же пополняют другую карту с помощью терминалов.

Раскрыть такую цепочку, рассказывает финансовый консультант Владимир Мазуренко, практически невозможно. Онлайн-кошельки очень быстро блокируют, а "обнальщики" между собой не знакомы. Каждый год через такие схемы проходят сотни миллионов гривен. Согласно данным Киберполиции, только в прошлом году со счетов украинцев украли 670 млн грн. Помимо этого, такими схемами пользуются продавцы запрещенных веществ, вымогатели и т.д.

"Больше всего граждане страдают от злоумышленников, которые через телефон или интернет обманным путем получают доступ к данным банковских карт (социальная инженерия)", - отмечают в Межбанковской ассоциации членов платежных систем.

Если же полиции удастся доказать, что украинцы сознательно согласились отмыть деньги, им грозит до трех лет тюрьмы с конфискацией "заработанного". Согласно ст 209 Уголовного кодекса, минимальное наказание за "легализацию денежных средств" - штраф в 8500 грн.

Несколько месяцев назад Министерство нацбезопасности США изъяло у продавцов "Даркнет" около 2 тыс. биткоинов. По действующему курсу это больше $13 млн. Злоумышленникам предлагали "отмыть" незаконно заработанные средства на популярных в "темной сети" площадках. На этих же сайтах находят и украинцев, которые хотят заработать на незаконных схемах. Новичкам обещают платить за "обнал" до $1,5 тыс. в месяц. Но стоит учитывать, как только банк обнаружит подозрительную операцию и передаст информацию правоохранителям, все полученные средства могут изъять, а владельца счета – посадить.