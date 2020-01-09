С какой экономикой Украина начинает год

Это анализ экономики, которую каждый из нас нашел под елочкой в новом году. Отчасти это наследие предыдущих периодов, частично — "достижения" и просчеты действующей власти, в некоторой мере — преступная бездеятельность. С этой экономикой мы будем жить в 2020-м и вынуждены будем ее трансформировать, чтобы вообще выжить, написал в статье на "ZN.ua" экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Распространенные клише о том, что украинские промышленность и производство — это "красные директора" и дотационные заводы, только добавляют нам угроз, снижая болевой порог. Никто в новой власти не содрогнулся от известия о спаде в промышленности. А зря. Люди должны что-то надевать, что-то есть и покупать самокаты. Если мы не будем производить все это, для нас это охотно сделают другие, за дефицитную для нас валюту. Действительно ли мы хотим идти по этому пути экономического неразвития?

Строительство

Строительная отрасль, благодаря значительному росту выделенных бюджетных средств на ремонт дорог, строительству/реконструкции объектов за государственные средства, инвестициям в "зеленую" энергетику и теплой погоде, способствующей значительному увеличению количества пригодных для строительства дней, покажет наибольшие темпы прироста среди всех видов экономической деятельности — немногим более 20%. Но вместе с тем следует отметить, что вся отрасль строительства в 2018 году обеспечила всего 2,3% ВВП Украины, и что в секторе жилищного строительства будут зафиксированы темпы прироста лишь около 2%.

Безусловно, следует выделить Винницкую область, в которой темпы прироста строительства — почти 100%, хорошие результаты по итогам года в сфере строительства покажут Черниговская, Херсонская, Николаевская и Черновицкая области. А вот в Черкасской, Запорожской и, вероятно, Ивано-Франковской по результатам года объемы строительства снизятся.

Строительная отрасль в Украине могла бы активизировать запуск ипотечного кредитования, но его как фактически не было в стране в последние годы, так и не будет в ближайшие.

Розничная торговля

Торговля, благодаря повышению доходов населения, увеличению переводов трудовых мигрантов и активизации потребительского кредитования, продемонстрирует почти 10% реального годового прироста. Но этот прирост будет неравномерным: если в Киевской, Винницкой и Тернопольской областях он составит от 17 до 20%, то такие пограничные области, как Черниговская, Закарпатская, Сумская и Херсонская, покажут темпы прироста от 1 до 3%, а Черновицкая — вообще уменьшение торговли на 3%. Основными причинами таких низких показателей тут будут и значительные объемы теневой торговли, и существенная ревальвация гривни, сделавшая украинские товары менее конкурентными, и продолжение выезда населения на заработки за границу.

Интересный вопрос: а благодаря чему увеличится торговля в Украине на 10% в 2019 году, если пищевая, текстильная и мебельная отрасли вместе с сельским хозяйством показывают близкие к нулю темпы прироста, а некоторые даже падают?

Ответ очень простой, и его легко можно увидеть как в супермаркетах, так и в государственной статистике, — импорт. Особенно ярко об этом свидетельствуют полки с молочной продукцией, где благодаря ревальвации гривни и огромным субсидиям в ЕС на производство молока импортная продукция существенно вытесняет украинскую, особенно в сегменте сыров.

В 2019 году возникла парадоксальная ситуация: в Европе стоимость качественного молока для производителей молочной продукции уже ниже, чем в Украине, и украинские производители могут еще как-то конкурировать с ЕС только благодаря более низким другим операционным затратам, например затратам на оплату труда.

К сожалению, правительство не приняло каких-либо мер, чтобы урегулировать эту ситуацию, вероятнее всего, там просто не знакомы с очень печальным опытом производителей молочной продукции других стран после того, как на их рынок заходили производители из ЕС с конкурентным преимуществом в виде субсидий на молоко.

Сельское хозяйство

Несмотря на рекордный урожай зерновых, сельскохозяйственная отрасль, вместе с лесным и рыбным хозяйством обеспечившая в 2018 году 10,1% ВВП Украины, продемонстрирует по результатам года темпы прироста всего около 2%. На это повлияли фактическое отсутствие прироста в животноводстве и значительное падение производства некоторых растительных культур.

В конце года был зафиксирован существенный спад в отрасли, обусловленный аномально теплой погодой, что намного сдвинуло сроки сбора урожая зерновых и масличных культур, а также привело к уменьшению урожая сахарной свеклы и сои. Аномально теплая погода также несет большие риски для озимых в этом сезоне.

Следует отметить, что у предприятий как растениеводства, так и животноводства будет обеспечен годовой прирост в 5%, тогда как в хозяйствах населения по обоим направлениям будет зафиксировано годовое снижение приблизительно на 1,5%.

Благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственная отрасль обеспечит хороший приток валютных поступлений в экономику Украины. Хотя по результатам года в Одесской области наблюдается существенное падение объемов в этой отрасли (где-то около 8%), в Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Ровненской и Ивано-Франковской — снижение от 1 до 4%. А хорошие результаты покажут Запорожская и Донецкая области, в которых прирост составляет почти 20%, а также Кировоградская, Днепропетровская и Луганская — от 7 до 9%.

Хочу заметить, что значительная доля сельскохозяйственной отрасли остается в "тени".

Промышленность

В промышленности, которая в 2018 году обеспечила 21% ВВП Украины, впервые за четыре года зафиксировано снижение объемов производства. Но надо учитывать, что в 2015 году, когда наблюдалось предыдущее снижение, на эту отрасль оказали существенное влияние военные действия в Донбассе. И самое главное, что по результатам 2019 года мы получим падение или минимальный прирост по всем ключевым секторам промышленности, поэтому уже можно констатировать системный кризис в ней.

На падение промышленности повлияла совокупность факторов: здесь и политика НБУ по учетной ставке и курсу гривни; и увеличение среднегодовой температуры в Украине, что обусловило снижение производства электроэнергии и пара; и падение цен на мировых рынках на металлургическую продукцию; и даже подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. К сожалению, не все понимают, что не только ЕС открыл свой рынок для беспошлинного ввоза продукции из Украины, но и Украина тоже открыла свой рынок для беспошлинного ввоза из ЕС, в котором промышленность более развита, чем в нашей стране.

Политика НБУ по курсу гривни

Безусловно, отдельного внимания требует курсовая политика НБУ, и тут вопрос не только в наибольшей ревальвации национальной валюты в мире, что нанесло серьезный удар по украинским производителям товаров и услуг, но и в том, что никакая организация в мире не смогла спрогнозировать подобное укрепление. Если открыть декабрьский консенсус-прогноз Минэкономики за 2018 год, составленный на базе опроса экспертов различных учреждений и организаций, в том числе и НБУ, то можно увидеть, что на конец 2019-го зафиксирован следующий прогноз по курсу доллара:

— минимальный 29,40 грн/долл.;

— медианный 30,42 грн/долл.;

— максимальный 33,00 грн/долл.

По среднегодовому курсу на 2019 год в этом консенсус-прогнозе Минэкономики зафиксированы следующие значения курса:

— минимальный 27,00 грн/долл.;

— медианный 29,08 грн/долл.;

— максимальный 32,00 грн/долл.

По результатам 2019 года, среднегодовой курс 25,84 грн/долл., что очень далеко даже от минимальных прогнозных значений.

Фактически можно констатировать, что курсовая политика НБУ непрогнозируема, что закладывает существенные риски для экономики. НБУ и министр экономики заявляют, что курс уже регулируется рынком, и предприятиям надо заключать форвардные контракты для минимизации рисков. Звучит хорошо, но:

1) нельзя назвать установлением рыночного курса, когда НБУ выходит с периодическими интервенциями в ту либо иную сторону. Кстати, в некоторых странах мира знания о возможных интервенциях позволяют неплохо зарабатывать отдельным игрокам. Рыночным валютный курс в Украине станет только после того, как любое физическое/юридическое лицо сможет купить/продать без ограничений на бирже валюту, фьючерсы или опционы на валюту, как это происходит не только в наиболее развитых странах мира, но и у наших соседей;

2) хочется увидеть банк, который согласится заключить беззалоговый форвардный контракт с экспортером на 100 млн долл. выручки. И хотелось бы увидеть, что произойдет потом с нормативами такого банка;

3) ну и самое главное, прежде чем учить банки, предприятия и организации минимизации рисков с помощью форвардных контрактов, надо было бы для начала узнать правильную формулу расчетов форвардного курса, а не использовать ту, которая генерирует убытки одной из сторон и прибыли другой.

Политика НБУ по учетной ставке

Относительно политики НБУ по учетной ставке достаточно сказать, что реальная учетная ставка в 2019 году находилась на одном из самых высоких уровней в мире. Это привело к падению показателя "кредиты юридическим лицам к ВВП" до 14-летнего минимума и к одному из наименьших значений в Европе. Фактически банки кредитуют экономику только в минимальных объемах, что сказывается на промышленности.

В начале года для банков замечательной альтернативой кредитованию были такие безрисковые инструменты, как депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Для чего банкам кредитовать предприятия, если в начале 2019 года можно было под 18–19% без рисков размещать средства в ОВГЗ?

После того, как на рынок ОВГЗ массово зашли иностранные инвесторы и обвалили доходность по ним, банки начали постепенно переходить в депозитные сертификаты НБУ, что привело к историческому рекорду в 152 млрд грн остатка депозитных сертификатов на начало 2020 года и к потребительским кредитам со средней эффективной ставкой в 50–70% годовых.

Хотя НБУ и декларирует, что средняя ставка по кредитам юридическим лицам снизилась до 15%, реальная ставка для предприятий начинается с 18% годовых. В соседней Польше предприятия сейчас могут без проблем брать средства под 4,5–5% годовых, а в некоторых других европейских странах ставки кредитования снизились до 2% годовых. Поэтому европейские предприятия получают существенные конкурентные преимущества по сравнению с украинскими производителями.

Без запуска масштабного кредитования под эффективные ставки менее 10% какого-либо прироста реального ВВП в 40% за пять лет не будет. И здесь не помогут никакие инициативы Кабмина по избирательному кредитованию малого бизнеса.

Национальный банк Украины, безусловно, может заявить, что для него главным является не рост экономики, а цены, поэтому он осуществляет таргетирование инфляции, что способствовало снижению потребительской инфляции до 5%. Но...

Во-первых, каждый может посмотреть структуру потребительского набора, по которому рассчитывают изменение потребительской инфляции, и понять, насколько она далека от реальных затрат домохозяйств. Это приводит к искажению показателя потребительской инфляции.

Во-вторых, можно задать себе простые вопросы: что лучше для экономики —5% потребительской инфляции и 15% роста доходов или, может, 10% инфляции и 30% роста доходов? Что мы таргетируем — одни из самых низких в Европе зарплат? Зарплаты ведь являются составляющими себестоимости всех товаров и услуг.

В-третьих, если даже во время рекордной ревальвации гривни у нас 5% потребительской инфляции, то что будет с инфляцией при девальвации гривни? У нас же, по заявлениям НБУ, курс рыночный и может колебаться как в одну, так и в другую сторону. На исторических данных можно легко посчитать, что подорожание доллара на 10% с некоторым временным лагом приводит к увеличению потребительской инфляции на 5%.

В-четвертых, в НБУ случайно не думают над вопросом, почему ФРС США считает обеспечение экономического роста более важной задачей, чем таргетирование инфляции?

В-пятых, НБУ надеется, что таргетирование инфляции позволит существенно снизить ставки кредитования, вот только там забывают, что ставки кредитования зависят от стоимости ресурсов, которые прямо не зависят от инфляции, а зависят от спроса и предложения на эти ресурсы. В стране может быть 0% годовой инфляции, но вместе с тем ставки по депозитам будут достигать 15% и более, и такое в Украине уже было.

Поэтому получается, что благодаря такой денежно-кредитной политике в НБУ на будущее заложено существенное девальвационное давление на гривню из-за выхода нерезидентов — покупателей ОВГЗ. Начнет оно проявляться после того, как объемы выхода превысят объемы входа. А это рано или поздно произойдет, потому что иностранный инвестор, продавая доллары на X гривен для покупки ОВГЗ, спустя некоторое время будет формировать спрос на валюту в размере X+% гривен после продажи ОВГЗ.

ОВГЗ

Анализируя экономическую ситуацию в 2019 году, нельзя обойти вниманием положение дел на рынке ОВГЗ, тем более что многие обвиняют Минфин в формировании долговой пирамиды.

Надо понимать, что размещение ОВГЗ является одним из ключевых инструментов финансирования дефицита бюджета и погашения прошлых выпусков облигаций. Происходит оно в виде аукционов, и акцептируются самые низкие уровни доходности из предложенных. Поэтому ставки в 18–19% годовых в начале 2019 года были вынужденными, поскольку значительную конкуренцию ОВГЗ составляли депозитные сертификаты НБУ, и именно банки были одними из крупнейших покупателей ОВГЗ.

После подключения к Clearstream и массового захода нерезидентов удалось значительно снизить доходность благодаря увеличению спроса от нерезидентов, которые сейчас обеспечивают существенную долю спроса при первичном размещении ОВГЗ (116 млрд грн гривневых ОВГЗ на конец 2019-го уже держат нерезиденты).

Многие пугают возможным массовым выходом нерезидентов в случае негативного изменения экономической ситуации в Украине/мире и обвалом курса гривни. Но проблема в том, что хотя в Украине и функционирует вторичный рынок, на сегодняшний день нет игроков, которые смогут выкупить такой объем у нерезидентов. Также надо заметить, что зашли отдельные фонды, просто разбавившие свои инвестиционные портфели еще одним инструментом, и теперь они будут держать ОВГЗ до погашения, и удельный вес этих ОВГЗ очень незначителен в их портфелях. 5 млрд долл. украинских гривневых ОВГЗ — это капля в море долговых инвестиций.

Главными проблемами на рынке ОВГЗ в случае экономической паники будут следующие:

— значительное снижение спроса на первичном рынке, а в 2020 году запланировано разместить ОВГЗ на 231 млрд грн. Кто их выкупит? Безусловно, украинские банки заберут долларовые ОВГЗ, потому что фактически Минфин сейчас стал монополистом по размещению валютной сверхликвидности, а кто выкупит гривневые облигации? Украинские банки уже не особенно интересуют гривневые ОВГЗ с текущей доходностью в 11% годовых;

— существенное увеличение предложения на вторичном рынке, что приведет к повышению ставок по ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынке.

Если в чем-то Минфин и обвинять, то в следующем:

— в отсутствии легкого доступа украинских резидентов к операциям на рынке ОВГЗ. Возникает парадоксальная ситуация: любой украинец может с телефона открыть счет у одного из лучших брокеров в мире и покупать/продавать облигации ведущих стран, а в Украине надо пройти десяток бюрократических кругов, чтобы купить ОВГЗ. Некоторые страны уже давно пошли намного дальше и в онлайн-режиме разрешают своим гражданам предоставлять средства в долг правительству прямо со своих карточек, а мы до сих пор обкладываемся кучей бумаг;

— в 0% налогообложения доходов физических лиц по операциям с ОВГЗ, что привело к их использованию для легализации теневых/криминальных денег;

— в дефицитном бюджете, нуждающемся в постоянном увеличении заимствований.

Надо также отметить, что Минфин постепенно замещает валютные обязательства гривневыми, но в 2019-м вследствие ревальвации такая политика привела фактически к значительному увеличению расходов. Так, 15 января 2019 года были размещены годовые гривневые и долларовые облигации, долларовые принесли инвестору за год 7,45% годовых в долларах, а гривневые — 41,35% годовых благодаря ревальвации гривни. А доходы инвесторов — это и есть расходы Минфина.

Иностранные инвестиции в Украину

Большие ожидания правительство возлагает на приход иностранных инвестиций в Украину. И здесь хочу задать несколько достаточно простых вопросов.

Вы бы инвестировали в страну, правительство которой вам официально заявляет, что независимо от экономических показателей вашей деятельности вы потеряете за первый год минимум 14% своих инвестиций? Думаю, нет. Но именно это слышат иностранные инвесторы, видевшие в конце 2019 года текущий курс гривни к доллару и сравнивая его с заложенным в бюджете. И да, такой прогноз правительства по девальвации гривни также подтверждается международным консенсус-прогнозом.

Вы бы инвестировали в страну, в которой понадобятся почти девять месяцев, чтобы подключить новое предприятие к электросети?

Вы бы инвестировали в страну, в которой потребительский рынок не защищен от контрабанды, массово ввозимой без уплаты пошлин и НДС?

Вы бы инвестировали в страну, в которой не обеспечивают для собственных инвесторов честные, открытые и понятные правила ведения бизнеса, но вместе с тем обещают это иностранным инвесторам?

Вы бы инвестировали в страну, в которой вам придется конкурировать с "черным" бизнесом? Вы бы инвестировали в страну, в которой вы будете нанимать работников в белую, а ваши конкуренты — без проблем в серую и черную?

Или, может, вы бы инвестировали в страну, в которой не действует принцип неотвратимости наказания за нарушения? А контроль над соблюдением законодательства, наказание нарушителей и являются одними из главных функций государства для обеспечения одинаковых правил введения бизнеса.

Получается парадоксальная ситуация: сейчас эффективнее для инвестора построить предприятие в соседней стране ЕС, чем в Украине, и пользоваться беспроблемным доступом к электросетям, доступом к значительно более дешевому кредитованию, понятными правилами введения бизнеса, беспроблемным завозом продукции в Украину по Соглашению об ассоциации с ЕС. А теневики могут вообще без проблем обеспечить ввоз в Украину товаров без уплаты пошлины и НДС. И самое главное, что по такой схеме вам будет обеспечен доступ к одной из крупнейших стран в Европе с существенными теневыми доходами.

Безусловно, есть несколько секторов экономики, которые будут интересны для иностранных инвесторов даже с учетом вышеупомянутых проблем. Например, инвестиции в "зеленую" энергетику, несмотря на законодательные риски, остались одними из самых привлекательных, — здесь и самый высокий в Европе тариф на продажу "зеленой" энергии защищен от риска девальвации национальной валюты, и даже обеспечены льготы на ввоз оборудования. В какой еще стране такая манна небесная для инвесторов?

Дальнейшая экономическая ситуация в Украине в значительной степени будет зависеть от действий правительства и НБУ. Но если продолжится политика статистов, то, как и прогнозирует МВФ, Польша все больше будет уходить в отрыв от Украины по экономическому росту. По последнему прогнозу МВФ, за последующие пять лет в Польше ВВП на душу населения вырастет на 5,7 тыс. долл., с 14,9 тыс. в 2019-м до 20,6 тыс. в 2024-м. Вместе с тем в Украине ВВП на душу населения увеличится всего на 1,4 тыс. долл., с 3,6 тыс. в 2019-м до 5 тыс. в 2024-м. То есть МВФ прогнозирует, что даже прирост ВВП Польши на душу населения за пять лет превысит абсолютный показатель Украины.

Национальной экономикой надо заниматься, а не просто констатировать показатели, в ином случае экономикой вашей страны будут заниматься другие государства.

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