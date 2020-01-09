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9 января • обновлено в 22:22
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Владимир Компаниец
Владимир Компаниец
Экономист Все статьи автора

С какой экономикой Украина начинает год

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Это анализ экономики, которую каждый из нас нашел под елочкой в новом году. Отчасти это наследие предыдущих периодов, частично — "достижения" и просчеты действующей власти, в некоторой мере — преступная бездеятельность. С этой экономикой мы будем жить в 2020-м и вынуждены будем ее трансформировать, чтобы вообще выжить, написал в статье на "ZN.ua" экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Распространенные клише о том, что украинские промышленность и производство — это "красные директора" и дотационные заводы, только добавляют нам угроз, снижая болевой порог. Никто в новой власти не содрогнулся от известия о спаде в промышленности. А зря. Люди должны что-то надевать, что-то есть и покупать самокаты. Если мы не будем производить все это, для нас это охотно сделают другие, за дефицитную для нас валюту. Действительно ли мы хотим идти по этому пути экономического неразвития?

С какой экономикой Украина начинает год

Строительство

Строительная отрасль, благодаря значительному росту выделенных бюджетных средств на ремонт дорог, строительству/реконструкции объектов за государственные средства, инвестициям в "зеленую" энергетику и теплой погоде, способствующей значительному увеличению количества пригодных для строительства дней, покажет наибольшие темпы прироста среди всех видов экономической деятельности — немногим более 20%. Но вместе с тем следует отметить, что вся отрасль строительства в 2018 году обеспечила всего 2,3% ВВП Украины, и что в секторе жилищного строительства будут зафиксированы темпы прироста лишь около 2%.

Безусловно, следует выделить Винницкую область, в которой темпы прироста строительства — почти 100%, хорошие результаты по итогам года в сфере строительства покажут Черниговская, Херсонская, Николаевская и Черновицкая области. А вот в Черкасской, Запорожской и, вероятно, Ивано-Франковской по результатам года объемы строительства снизятся.

Строительная отрасль в Украине могла бы активизировать запуск ипотечного кредитования, но его как фактически не было в стране в последние годы, так и не будет в ближайшие.

Розничная торговля

Торговля, благодаря повышению доходов населения, увеличению переводов трудовых мигрантов и активизации потребительского кредитования, продемонстрирует почти 10% реального годового прироста. Но этот прирост будет неравномерным: если в Киевской, Винницкой и Тернопольской областях он составит от 17 до 20%, то такие пограничные области, как Черниговская, Закарпатская, Сумская и Херсонская, покажут темпы прироста от 1 до 3%, а Черновицкая — вообще уменьшение торговли на 3%. Основными причинами таких низких показателей тут будут и значительные объемы теневой торговли, и существенная ревальвация гривни, сделавшая украинские товары менее конкурентными, и продолжение выезда населения на заработки за границу.

Интересный вопрос: а благодаря чему увеличится торговля в Украине на 10% в 2019 году, если пищевая, текстильная и мебельная отрасли вместе с сельским хозяйством показывают близкие к нулю темпы прироста, а некоторые даже падают?

Ответ очень простой, и его легко можно увидеть как в супермаркетах, так и в государственной статистике, — импорт. Особенно ярко об этом свидетельствуют полки с молочной продукцией, где благодаря ревальвации гривни и огромным субсидиям в ЕС на производство молока импортная продукция существенно вытесняет украинскую, особенно в сегменте сыров.

В 2019 году возникла парадоксальная ситуация: в Европе стоимость качественного молока для производителей молочной продукции уже ниже, чем в Украине, и украинские производители могут еще как-то конкурировать с ЕС только благодаря более низким другим операционным затратам, например затратам на оплату труда.

К сожалению, правительство не приняло каких-либо мер, чтобы урегулировать эту ситуацию, вероятнее всего, там просто не знакомы с очень печальным опытом производителей молочной продукции других стран после того, как на их рынок заходили производители из ЕС с конкурентным преимуществом в виде субсидий на молоко.

Сельское хозяйство

Несмотря на рекордный урожай зерновых, сельскохозяйственная отрасль, вместе с лесным и рыбным хозяйством обеспечившая в 2018 году 10,1% ВВП Украины, продемонстрирует по результатам года темпы прироста всего около 2%. На это повлияли фактическое отсутствие прироста в животноводстве и значительное падение производства некоторых растительных культур.

В конце года был зафиксирован существенный спад в отрасли, обусловленный аномально теплой погодой, что намного сдвинуло сроки сбора урожая зерновых и масличных культур, а также привело к уменьшению урожая сахарной свеклы и сои. Аномально теплая погода также несет большие риски для озимых в этом сезоне.

Следует отметить, что у предприятий как растениеводства, так и животноводства будет обеспечен годовой прирост в 5%, тогда как в хозяйствах населения по обоим направлениям будет зафиксировано годовое снижение приблизительно на 1,5%.

Благодаря рекордному урожаю зерновых сельскохозяйственная отрасль обеспечит хороший приток валютных поступлений в экономику Украины. Хотя по результатам года в Одесской области наблюдается существенное падение объемов в этой отрасли (где-то около 8%), в Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Ровненской и Ивано-Франковской — снижение от 1 до 4%. А хорошие результаты покажут Запорожская и Донецкая области, в которых прирост составляет почти 20%, а также Кировоградская, Днепропетровская и Луганская — от 7 до 9%.

Хочу заметить, что значительная доля сельскохозяйственной отрасли остается в "тени".

Промышленность

В промышленности, которая в 2018 году обеспечила 21% ВВП Украины, впервые за четыре года зафиксировано снижение объемов производства. Но надо учитывать, что в 2015 году, когда наблюдалось предыдущее снижение, на эту отрасль оказали существенное влияние военные действия в Донбассе. И самое главное, что по результатам 2019 года мы получим падение или минимальный прирост по всем ключевым секторам промышленности, поэтому уже можно констатировать системный кризис в ней.

На падение промышленности повлияла совокупность факторов: здесь и политика НБУ по учетной ставке и курсу гривни; и увеличение среднегодовой температуры в Украине, что обусловило снижение производства электроэнергии и пара; и падение цен на мировых рынках на металлургическую продукцию; и даже подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. К сожалению, не все понимают, что не только ЕС открыл свой рынок для беспошлинного ввоза продукции из Украины, но и Украина тоже открыла свой рынок для беспошлинного ввоза из ЕС, в котором промышленность более развита, чем в нашей стране.

Политика НБУ по курсу гривни

Безусловно, отдельного внимания требует курсовая политика НБУ, и тут вопрос не только в наибольшей ревальвации национальной валюты в мире, что нанесло серьезный удар по украинским производителям товаров и услуг, но и в том, что никакая организация в мире не смогла спрогнозировать подобное укрепление. Если открыть декабрьский консенсус-прогноз Минэкономики за 2018 год, составленный на базе опроса экспертов различных учреждений и организаций, в том числе и НБУ, то можно увидеть, что на конец 2019-го зафиксирован следующий прогноз по курсу доллара:

— минимальный 29,40 грн/долл.;

— медианный 30,42 грн/долл.;

— максимальный 33,00 грн/долл.

По среднегодовому курсу на 2019 год в этом консенсус-прогнозе Минэкономики зафиксированы следующие значения курса:

— минимальный 27,00 грн/долл.;

— медианный 29,08 грн/долл.;

— максимальный 32,00 грн/долл.

По результатам 2019 года, среднегодовой курс 25,84 грн/долл., что очень далеко даже от минимальных прогнозных значений.

Фактически можно констатировать, что курсовая политика НБУ непрогнозируема, что закладывает существенные риски для экономики. НБУ и министр экономики заявляют, что курс уже регулируется рынком, и предприятиям надо заключать форвардные контракты для минимизации рисков. Звучит хорошо, но:

1) нельзя назвать установлением рыночного курса, когда НБУ выходит с периодическими интервенциями в ту либо иную сторону. Кстати, в некоторых странах мира знания о возможных интервенциях позволяют неплохо зарабатывать отдельным игрокам. Рыночным валютный курс в Украине станет только после того, как любое физическое/юридическое лицо сможет купить/продать без ограничений на бирже валюту, фьючерсы или опционы на валюту, как это происходит не только в наиболее развитых странах мира, но и у наших соседей;

2) хочется увидеть банк, который согласится заключить беззалоговый форвардный контракт с экспортером на 100 млн долл. выручки. И хотелось бы увидеть, что произойдет потом с нормативами такого банка;

3) ну и самое главное, прежде чем учить банки, предприятия и организации минимизации рисков с помощью форвардных контрактов, надо было бы для начала узнать правильную формулу расчетов форвардного курса, а не использовать ту, которая генерирует убытки одной из сторон и прибыли другой.

Политика НБУ по учетной ставке

Относительно политики НБУ по учетной ставке достаточно сказать, что реальная учетная ставка в 2019 году находилась на одном из самых высоких уровней в мире. Это привело к падению показателя "кредиты юридическим лицам к ВВП" до 14-летнего минимума и к одному из наименьших значений в Европе. Фактически банки кредитуют экономику только в минимальных объемах, что сказывается на промышленности.

В начале года для банков замечательной альтернативой кредитованию были такие безрисковые инструменты, как депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Для чего банкам кредитовать предприятия, если в начале 2019 года можно было под 18–19% без рисков размещать средства в ОВГЗ?

После того, как на рынок ОВГЗ массово зашли иностранные инвесторы и обвалили доходность по ним, банки начали постепенно переходить в депозитные сертификаты НБУ, что привело к историческому рекорду в 152 млрд грн остатка депозитных сертификатов на начало 2020 года и к потребительским кредитам со средней эффективной ставкой в 50–70% годовых.

Хотя НБУ и декларирует, что средняя ставка по кредитам юридическим лицам снизилась до 15%, реальная ставка для предприятий начинается с 18% годовых. В соседней Польше предприятия сейчас могут без проблем брать средства под 4,5–5% годовых, а в некоторых других европейских странах ставки кредитования снизились до 2% годовых. Поэтому европейские предприятия получают существенные конкурентные преимущества по сравнению с украинскими производителями.

Без запуска масштабного кредитования под эффективные ставки менее 10% какого-либо прироста реального ВВП в 40% за пять лет не будет. И здесь не помогут никакие инициативы Кабмина по избирательному кредитованию малого бизнеса.

Национальный банк Украины, безусловно, может заявить, что для него главным является не рост экономики, а цены, поэтому он осуществляет таргетирование инфляции, что способствовало снижению потребительской инфляции до 5%. Но...

Во-первых, каждый может посмотреть структуру потребительского набора, по которому рассчитывают изменение потребительской инфляции, и понять, насколько она далека от реальных затрат домохозяйств. Это приводит к искажению показателя потребительской инфляции.

Во-вторых, можно задать себе простые вопросы: что лучше для экономики —5% потребительской инфляции и 15% роста доходов или, может, 10% инфляции и 30% роста доходов? Что мы таргетируем — одни из самых низких в Европе зарплат? Зарплаты ведь являются составляющими себестоимости всех товаров и услуг.

В-третьих, если даже во время рекордной ревальвации гривни у нас 5% потребительской инфляции, то что будет с инфляцией при девальвации гривни? У нас же, по заявлениям НБУ, курс рыночный и может колебаться как в одну, так и в другую сторону. На исторических данных можно легко посчитать, что подорожание доллара на 10% с некоторым временным лагом приводит к увеличению потребительской инфляции на 5%.

В-четвертых, в НБУ случайно не думают над вопросом, почему ФРС США считает обеспечение экономического роста более важной задачей, чем таргетирование инфляции?

В-пятых, НБУ надеется, что таргетирование инфляции позволит существенно снизить ставки кредитования, вот только там забывают, что ставки кредитования зависят от стоимости ресурсов, которые прямо не зависят от инфляции, а зависят от спроса и предложения на эти ресурсы. В стране может быть 0% годовой инфляции, но вместе с тем ставки по депозитам будут достигать 15% и более, и такое в Украине уже было.

Поэтому получается, что благодаря такой денежно-кредитной политике в НБУ на будущее заложено существенное девальвационное давление на гривню из-за выхода нерезидентов — покупателей ОВГЗ. Начнет оно проявляться после того, как объемы выхода превысят объемы входа. А это рано или поздно произойдет, потому что иностранный инвестор, продавая доллары на X гривен для покупки ОВГЗ, спустя некоторое время будет формировать спрос на валюту в размере X+% гривен после продажи ОВГЗ.

ОВГЗ

Анализируя экономическую ситуацию в 2019 году, нельзя обойти вниманием положение дел на рынке ОВГЗ, тем более что многие обвиняют Минфин в формировании долговой пирамиды.

Надо понимать, что размещение ОВГЗ является одним из ключевых инструментов финансирования дефицита бюджета и погашения прошлых выпусков облигаций. Происходит оно в виде аукционов, и акцептируются самые низкие уровни доходности из предложенных. Поэтому ставки в 18–19% годовых в начале 2019 года были вынужденными, поскольку значительную конкуренцию ОВГЗ составляли депозитные сертификаты НБУ, и именно банки были одними из крупнейших покупателей ОВГЗ.

После подключения к Clearstream и массового захода нерезидентов удалось значительно снизить доходность благодаря увеличению спроса от нерезидентов, которые сейчас обеспечивают существенную долю спроса при первичном размещении ОВГЗ (116 млрд грн гривневых ОВГЗ на конец 2019-го уже держат нерезиденты).

Многие пугают возможным массовым выходом нерезидентов в случае негативного изменения экономической ситуации в Украине/мире и обвалом курса гривни. Но проблема в том, что хотя в Украине и функционирует вторичный рынок, на сегодняшний день нет игроков, которые смогут выкупить такой объем у нерезидентов. Также надо заметить, что зашли отдельные фонды, просто разбавившие свои инвестиционные портфели еще одним инструментом, и теперь они будут держать ОВГЗ до погашения, и удельный вес этих ОВГЗ очень незначителен в их портфелях. 5 млрд долл. украинских гривневых ОВГЗ — это капля в море долговых инвестиций.

Главными проблемами на рынке ОВГЗ в случае экономической паники будут следующие:

— значительное снижение спроса на первичном рынке, а в 2020 году запланировано разместить ОВГЗ на 231 млрд грн. Кто их выкупит? Безусловно, украинские банки заберут долларовые ОВГЗ, потому что фактически Минфин сейчас стал монополистом по размещению валютной сверхликвидности, а кто выкупит гривневые облигации? Украинские банки уже не особенно интересуют гривневые ОВГЗ с текущей доходностью в 11% годовых;

— существенное увеличение предложения на вторичном рынке, что приведет к повышению ставок по ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынке.

Если в чем-то Минфин и обвинять, то в следующем:

— в отсутствии легкого доступа украинских резидентов к операциям на рынке ОВГЗ. Возникает парадоксальная ситуация: любой украинец может с телефона открыть счет у одного из лучших брокеров в мире и покупать/продавать облигации ведущих стран, а в Украине надо пройти десяток бюрократических кругов, чтобы купить ОВГЗ. Некоторые страны уже давно пошли намного дальше и в онлайн-режиме разрешают своим гражданам предоставлять средства в долг правительству прямо со своих карточек, а мы до сих пор обкладываемся кучей бумаг;

— в 0% налогообложения доходов физических лиц по операциям с ОВГЗ, что привело к их использованию для легализации теневых/криминальных денег;

— в дефицитном бюджете, нуждающемся в постоянном увеличении заимствований.

Надо также отметить, что Минфин постепенно замещает валютные обязательства гривневыми, но в 2019-м вследствие ревальвации такая политика привела фактически к значительному увеличению расходов. Так, 15 января 2019 года были размещены годовые гривневые и долларовые облигации, долларовые принесли инвестору за год 7,45% годовых в долларах, а гривневые — 41,35% годовых благодаря ревальвации гривни. А доходы инвесторов — это и есть расходы Минфина.

Иностранные инвестиции в Украину

Большие ожидания правительство возлагает на приход иностранных инвестиций в Украину. И здесь хочу задать несколько достаточно простых вопросов.

Вы бы инвестировали в страну, правительство которой вам официально заявляет, что независимо от экономических показателей вашей деятельности вы потеряете за первый год минимум 14% своих инвестиций? Думаю, нет. Но именно это слышат иностранные инвесторы, видевшие в конце 2019 года текущий курс гривни к доллару и сравнивая его с заложенным в бюджете. И да, такой прогноз правительства по девальвации гривни также подтверждается международным консенсус-прогнозом.

Вы бы инвестировали в страну, в которой понадобятся почти девять месяцев, чтобы подключить новое предприятие к электросети?

Вы бы инвестировали в страну, в которой потребительский рынок не защищен от контрабанды, массово ввозимой без уплаты пошлин и НДС?

Вы бы инвестировали в страну, в которой не обеспечивают для собственных инвесторов честные, открытые и понятные правила ведения бизнеса, но вместе с тем обещают это иностранным инвесторам?

Вы бы инвестировали в страну, в которой вам придется конкурировать с "черным" бизнесом? Вы бы инвестировали в страну, в которой вы будете нанимать работников в белую, а ваши конкуренты — без проблем в серую и черную?

Или, может, вы бы инвестировали в страну, в которой не действует принцип неотвратимости наказания за нарушения? А контроль над соблюдением законодательства, наказание нарушителей и являются одними из главных функций государства для обеспечения одинаковых правил введения бизнеса.

Получается парадоксальная ситуация: сейчас эффективнее для инвестора построить предприятие в соседней стране ЕС, чем в Украине, и пользоваться беспроблемным доступом к электросетям, доступом к значительно более дешевому кредитованию, понятными правилами введения бизнеса, беспроблемным завозом продукции в Украину по Соглашению об ассоциации с ЕС. А теневики могут вообще без проблем обеспечить ввоз в Украину товаров без уплаты пошлины и НДС. И самое главное, что по такой схеме вам будет обеспечен доступ к одной из крупнейших стран в Европе с существенными теневыми доходами.

Безусловно, есть несколько секторов экономики, которые будут интересны для иностранных инвесторов даже с учетом вышеупомянутых проблем. Например, инвестиции в "зеленую" энергетику, несмотря на законодательные риски, остались одними из самых привлекательных, — здесь и самый высокий в Европе тариф на продажу "зеленой" энергии защищен от риска девальвации национальной валюты, и даже обеспечены льготы на ввоз оборудования. В какой еще стране такая манна небесная для инвесторов?

Дальнейшая экономическая ситуация в Украине в значительной степени будет зависеть от действий правительства и НБУ. Но если продолжится политика статистов, то, как и прогнозирует МВФ, Польша все больше будет уходить в отрыв от Украины по экономическому росту. По последнему прогнозу МВФ, за последующие пять лет в Польше ВВП на душу населения вырастет на 5,7 тыс. долл., с 14,9 тыс. в 2019-м до 20,6 тыс. в 2024-м. Вместе с тем в Украине ВВП на душу населения увеличится всего на 1,4 тыс. долл., с 3,6 тыс. в 2019-м до 5 тыс. в 2024-м. То есть МВФ прогнозирует, что даже прирост ВВП Польши на душу населения за пять лет превысит абсолютный показатель Украины.

Национальной экономикой надо заниматься, а не просто констатировать показатели, в ином случае экономикой вашей страны будут заниматься другие государства.

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Автор
Владимир Компаниец Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
экономика Экономика Украины
Источник
Источник: Знай.юа
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А ПЕТЯ СВИНОЛИКИЙ ТАК СТАРАЛСЯ, ЧТОБЫ УКРОИНА БЕЗ НЕГО СДОХЛА...
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