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С границ Украины исчезли "евробляхеры"

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На украинской границе с Европейским Союзом значительно уменьшились очереди из-за полного отсутствия "евробляхеров".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. В сравнении с 2018 годом, за первый квартал 2019 границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше.

При этом поток лиц, которые выехали за пределы Украины, остался на прежнем уровне.

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Евробляхи

Евробляхи

UBR.ua

"В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования "евробляхеров" и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени", – сказано в сообщении.

Помимо того, в Госпогранслужбе рассказали, что сейчас фиксируются случаи наличия у путешествующих на автомобилях страховых сертификатов "Зеленая карта" с признаками подделки.

"С начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельный и 72 недействительных сертификаты", – сообщили в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что государственный бюджет Украины от оформления автомобилей с иностранной регистрацией получил 11,38 млрд гривен.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Теги
ЕвробляхиГоспогранслужба
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