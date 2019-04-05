С границ Украины исчезли "евробляхеры"

На украинской границе с Европейским Союзом значительно уменьшились очереди из-за полного отсутствия "евробляхеров".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы. В сравнении с 2018 годом, за первый квартал 2019 границу пересекли на 460 тысяч автомобилей меньше.

При этом поток лиц, которые выехали за пределы Украины, остался на прежнем уровне.

Евробляхи UBR.ua

"В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования "евробляхеров" и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия через границу пока стали более комфортными и занимают гораздо меньше времени", – сказано в сообщении.

Помимо того, в Госпогранслужбе рассказали, что сейчас фиксируются случаи наличия у путешествующих на автомобилях страховых сертификатов "Зеленая карта" с признаками подделки.

"С начала введения на государственной границе Международной системы из-за отсутствия страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысячи транспортных средств, обнаружили 51 поддельный и 72 недействительных сертификаты", – сообщили в службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что государственный бюджет Украины от оформления автомобилей с иностранной регистрацией получил 11,38 млрд гривен.

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