''С добрым утром, б*ндерлоги!'' В Крыму обвинили ''понаехавших'' в транспортном коллапсе

В оккупированном крымском городе Феодосия назрел транспортный коллапс. Из-за огромного наплыва "понаехавших" перевозчики не справляются с таким потоком людей и местные жители вынуждены пешком ходить на работу.

Ситуацию активно начали обсуждать на местных пабликах Крыма. На нее также обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец. Скриншот переписки он опубликовал в Twitter.

"С добрым утром, б*ндерлоги" - обратился к жителям Феодосии человек, который жалуется на дикие пробки в общественном транспорте из-за огромного количества понаехавших. Из 42 комментариев только в одном оскорбились словом "б*ндерлоги". Оскорбившимся оказался р*шист из Москвы", - отметил блогер.

На фото видно, как один из местных жителей пожаловался на транспортный коллапс в Феодосии. По его словам, он не наблюдал такого "бардака" ни в одном другом городе в Крыму. К посту также прикреплены фото того, как людям каждое утро приходится ездить в забитом транспорте на роботу. При этом, некоторые просто физически не могут попасть внутрь автобуса и как пишет анонимный пользователь - тогда приходится идти пешком.

Крым. "С добрым утром, бандерлоги" - обратился к жителям Феодосии человек, который жалуется на дикие пробки в общественном транспорте из-за огромного количества понаехавших. Из 42 комментариев только в одном оскорбились словом "бандерлоги". Оскорбившимся оказался рашист из Москвы pic.twitter.com/gyRQ0xg0I4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 октября 2018 г.

"Это первые камни на голову. В России везде проблемы с общественным транспортом. Пора привыкать", - высказались в комментариях к посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что "власти" собираются наладить авиасообщение с Сирией.