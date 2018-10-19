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''С добрым утром, б*ндерлоги!'' В Крыму обвинили ''понаехавших'' в транспортном коллапсе

45.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном крымском городе Феодосия назрел транспортный коллапс. Из-за огромного наплыва "понаехавших" перевозчики не справляются с таким потоком людей и местные жители вынуждены пешком ходить на работу.

Ситуацию активно начали обсуждать на местных пабликах Крыма. На нее также обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец. Скриншот переписки он опубликовал в Twitter.

"С добрым утром, б*ндерлоги" - обратился к жителям Феодосии человек, который жалуется на дикие пробки в общественном транспорте из-за огромного количества понаехавших. Из 42 комментариев только в одном оскорбились словом "б*ндерлоги". Оскорбившимся оказался р*шист из Москвы", - отметил блогер.

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На фото видно, как один из местных жителей пожаловался на транспортный коллапс в Феодосии. По его словам, он не наблюдал такого "бардака" ни в одном другом городе в Крыму. К посту также прикреплены фото того, как людям каждое утро приходится ездить в забитом транспорте на роботу. При этом, некоторые просто физически не могут попасть внутрь автобуса и как пишет анонимный пользователь - тогда приходится идти пешком.

"Это первые камни на голову. В России везде проблемы с общественным транспортом. Пора привыкать", - высказались в комментариях к посту.

''С добрым утром, б*ндерлоги!'' В Крыму обвинили ''понаехавших'' в транспортном коллапсе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму так называемый глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что "власти" собираются наладить авиасообщение с Сирией.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объекты
Крымсоцсетифотографии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Мост же пустой стоит, аэропорт тоже, на границе с Украиной очередей нет, как они там только появляются?!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Заебись хохлам на работу не ездить,пробок нет,работы нет,люди в Польше,рагули на факельном шествии.
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Карабутов Віталій
Карабутов Віталій
Бабаев Бабай, да хохлам в Крыму на роботу теперь не ездить -- МорЖи из Мас-Квы приехали на зимний "пляжный сезон"))))))
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Анахуя Yuri
Анахуя Yuri
А как же в Крым не едут Провал сезона. Слово, понаехавшие" читаю только у данного блогера. Который сам то живет в хохляндии
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Пахомов Геннадий
Пахомов Геннадий
Карабутов Віталій, а что- это речь не о пляжном сезоне? так это местные, феодосийцы, вдруг обрели работу и стали в массовом порядке на неё ездить? Нет, я слышал, что в Крыму заработали убитые было укровластью предприятия, но чтобы так...
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Карабутов Віталій
Карабутов Віталій
Анахуя Yuri, А с конца октября в Крыму "пляжный сезон"?))) скоро снег будет выпадать -- а отмороженные моржи, из Мас-Квы, поехали загорать под зимним сонцем?)))) Слово "понаехавшие" везде, где пишут крымчане, в методичке естественно его нет)))
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