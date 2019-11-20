"Ржавый металлоломом": Госдума резко ответила на миллиардные претензии Украины по Крыму

Российская Федерация призвала Украину прекратить требовать компенсацию за утраченное имущество после аннексии Крыма.

"Киевским властям пора прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России. Это бессмысленная и бесперспективная затея", – заявил депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, передают "РИА Новости".

По его словам, старые суда и корабли, которые находятся в портах крымского полуострова, лишь препятствуют их развитию.

"Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои "ржавые активы", которые иначе как металлоломом не назовешь", – резюмировал Шеремет

Российская Федерация призвала Украину прекратить требовать компенсацию за утраченное имущество после аннексии Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных в результате оккупации Крыма.

Стоимость государственного имущества, которое было незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн.

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