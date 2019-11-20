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20 ноября • обновлено в 16:22
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"Ржавый металлоломом": Госдума резко ответила на миллиардные претензии Украины по Крыму

2.1т
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Российская Федерация призвала Украину прекратить требовать компенсацию за утраченное имущество после аннексии Крыма.

"Киевским властям пора прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России. Это бессмысленная и бесперспективная затея", – заявил депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет, передают "РИА Новости".

По его словам, старые суда и корабли, которые находятся в портах крымского полуострова, лишь препятствуют их развитию.

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"Если под утраченным имуществом в Киеве подразумевают те немногочисленные оставшиеся старые суда и корабли, то мы предлагаем им забрать из наших портов свои "ржавые активы", которые иначе как металлоломом не назовешь", – резюмировал Шеремет

Российская Федерация призвала Украину прекратить требовать компенсацию за утраченное имущество после аннексии Крыма

Российская Федерация призвала Украину прекратить требовать компенсацию за утраченное имущество после аннексии Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация морских портов Украины готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации убытков, понесенных в результате оккупации Крыма.

Стоимость государственного имущества, которое было незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн.

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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