Рынок земли в Украине: вскрылась финальная версия резонансного законопроекта

Финальная версия законопроекта №2178-10 о запуске земельной реформы в Украине снимает ограничения в 10 тысяч га для банков при покупке участка.

Об этом советник премьер-министра Алексей Мушак сообщил на своей личной странице в Facebook. Также чиновник перечислил другие изменения, которые вошли в финальную версию документа.

Что предусматривает итоговая версия законопроекта:

В случае изъятия залоговой земли в свою собственность, банк должен будет в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля будет изыматься у банка по специальной процедуре; На банки не будет распространяться ограничение в размере 10 тысяч га в одни руки. В Украине существует порядка 50 банков, готовых кредитовать земельные сделки, поэтому такое ограничение позволило бы кредитовать покупку только на 500 тысяч га, что составляет менее 2% рынка; Для стимулирования кредитования земельных сделок банки получат дополнительные права. В частности, они смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита, что увеличит готовность банков кредитовать аграриев; Покупатель должен будет предоставлять документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля; Землю можно будет приобретать только за безналичный расчет.

Кроме того, нардеп отдельно подчеркивает, что отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами Национального банка Украины.

"Нужно повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0. Потому что в-другому случае под землю стоимостью $100 тысяч можно будет взять кредит только на $35 тысяч", – подчеркивает он.

Также чиновник отмечает необходимость изменить критерии к заемщикам под земельные операции.

"Сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка", – резюмирует Мушак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram