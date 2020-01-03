Рынок земли в Украине: вскрылась финальная версия резонансного законопроекта

Финальная версия законопроекта №2178-10 о запуске земельной реформы в Украине снимает ограничения в 10 тысяч га для банков при покупке участка.
Об этом советник премьер-министра Алексей Мушак сообщил на своей личной странице в Facebook. Также чиновник перечислил другие изменения, которые вошли в финальную версию документа.
Что предусматривает итоговая версия законопроекта:
В случае изъятия залоговой земли в свою собственность, банк должен будет в течение 2 лет продать ее на электронных торгах. В противном случае земля будет изыматься у банка по специальной процедуре;
На банки не будет распространяться ограничение в размере 10 тысяч га в одни руки. В Украине существует порядка 50 банков, готовых кредитовать земельные сделки, поэтому такое ограничение позволило бы кредитовать покупку только на 500 тысяч га, что составляет менее 2% рынка;
Для стимулирования кредитования земельных сделок банки получат дополнительные права. В частности, они смогут приобретать землю в свою собственность в случае невозврата кредита, что увеличит готовность банков кредитовать аграриев;
Покупатель должен будет предоставлять документы о законности происхождения средств, за которые покупается земля;
Землю можно будет приобретать только за безналичный расчет.
Кроме того, нардеп отдельно подчеркивает, что отдельной задачей после голосования этого закона будет работа с подзаконными актами Национального банка Украины.
"Нужно повысить коэффициент покрытия на землю с нынешних 0.35 до 1.0. Потому что в-другому случае под землю стоимостью $100 тысяч можно будет взять кредит только на $35 тысяч", – подчеркивает он.
Также чиновник отмечает необходимость изменить критерии к заемщикам под земельные операции.
"Сейчас большое количество фермеров, имея прибыльный бизнес, работают в тени и не смогут доказать банку свою платежеспособность. И соответственно будут вне кредитного рынка", – резюмирует Мушак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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