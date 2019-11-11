Голосование за рынок земли отменяется: в "Слуге народа" снова назрел раскол

Во вторник, 12 ноября, в Верховной Раде не состоится голосование за нашумевший законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа", составляющей монобольшинство.
Об этом сообщают источники OBOZREVATEL. На когда переносится решение вопроса – пока неясно.
Тот вариант изменений в законодательство, который предлагается принять сейчас, не устраивает большинство народных депутатов. Следовательно, "раскол" в "Слуге народа" привел к новой проблеме: даже с учетом вероятных голосов фракции "Голос" законопроект – провальный.
В "Слуге народа" назрел раскол из-за рынка земли
Подтвердила это в своем Facеbook и народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. По ее словам, в повестке дня на 12 ноября первым пунктом стояли законы про землю, однако ближе к вечеру 11 ноября появился новый документ, где о них ни слова.
"Еще на согласительном совете предложение перенести вопрос внедрения рынка земли с вторника не поддержали "слуги" и "Голос". Но все же откладывается. Это означает одно – голосов у "слуг" на эти несовершенные законы нет", – пояснила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
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