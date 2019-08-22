Рынок земли: на Кабмин подали в суд из-за срыва

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску на Кабинет министров о признании противоправным бездействия относительно введения рынка земли.

"Открыто производство в деле по иску к КМУ о признании противоправным его бездействия, которое заключается в не разработке и не внесении на рассмотрение Верховной Рады проекта закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОАСК.

Соответствующее дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства.

Подготовительное заседание назначено на 24 сентября 2019 года.

Среди главных требований иска – обязать профильные министерства и правительство разработать проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подать его на рассмотрение парламента.

Ответчиками по делу выступают Кабмин, Минагрополитики, Минэкономразвития, Минфин, Минюст, а также Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Среди главных требований иска – обязать профильные министерства и правительство разработать проект закона об обороте земель "Прямой"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил о планах провести в Украине земельную реформу, что позволит открыть рынок земли в 2020 году.

Также президент сообщил, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7%.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти – до 5-7% в год. Уже этой осенью будет проведен ряд необходимых реформ, которые позволят сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", – подчеркнул Зеленский.

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