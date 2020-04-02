Рынок нефти ждет апокалипсис в апреле: аналитики представили неутешительные прогнозы

Рынок нефти ожидает "апокалиптический" апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.

Об этом рассказали аналитики Bloomberg.

"Апокалиптический апрель на рынке нефти может отразиться на долгие годы", - говорится в статье, при этом эксперты отмечают, что на фоне удешевления нефти производители уже столкнулись с недостатком мощностей для хранения сырья.

В апреле 2020 года, по их мнению, спрос на нефть упадет на 15-20 миллионов баррелей в сутки по сравнению с предшествующим годом, и ситуация усугубится. По оценке аналитического агентства IHS Markit, мир столкнется с отсутствием мест для хранения нефти уже к середине года. В компании Energy Aspect Ltd. прогнозируют, что мировые цены на нефть Brent могут упасть до 10 долларов за баррель, чего не наблюдалось более двух десятилетий.

В то же время эксперты отмечают, что нефтяной кризис должен привести к кардинальным переменам в мировой энергетической отрасли. Из-за роста популярности идеи зеленой экономики и экологичных источников энергии спрос на углеводородное сырье после завершения кризиса может никогда не восстановиться, допускают в Goldman Sachs.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!