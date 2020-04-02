Рынок нефти ждет апокалипсис в апреле: аналитики представили неутешительные прогнозы

Рынок нефти ожидает "апокалиптический" апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Об этом рассказали аналитики Bloomberg.
"Апокалиптический апрель на рынке нефти может отразиться на долгие годы", - говорится в статье, при этом эксперты отмечают, что на фоне удешевления нефти производители уже столкнулись с недостатком мощностей для хранения сырья.
В апреле 2020 года, по их мнению, спрос на нефть упадет на 15-20 миллионов баррелей в сутки по сравнению с предшествующим годом, и ситуация усугубится. По оценке аналитического агентства IHS Markit, мир столкнется с отсутствием мест для хранения нефти уже к середине года. В компании Energy Aspect Ltd. прогнозируют, что мировые цены на нефть Brent могут упасть до 10 долларов за баррель, чего не наблюдалось более двух десятилетий.
В то же время эксперты отмечают, что нефтяной кризис должен привести к кардинальным переменам в мировой энергетической отрасли. Из-за роста популярности идеи зеленой экономики и экологичных источников энергии спрос на углеводородное сырье после завершения кризиса может никогда не восстановиться, допускают в Goldman Sachs.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
В России произошел очередной обвал курса рубля. На Московской бирже в среду, 25 марта, стоимость доллара преодолела психологическую отметку в 79 рублей, поднявшись до 79,20 руб./$.
Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.
Ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравии шведский экономист Андерс Аслунд охарактеризовал как личный конфликт главы "Роснефти" Игоря Сечина с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
Сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), куда входит 13 государств, и ее партнеров (вместе – ОПЕК+) официально прекратила свое действие в среду, 1 апреля.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.