Рынок нефти обрушился на фоне паники вокруг эпидемии коронавируса

Нефть дешевеет в четверг, 26 марта, на фоне беспокойства о сокращении спроса из-за эпидемии коронавируса, которая активно распространяется в мире.
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По состоянию на утро четверга, майские фьючерсы на Brent подешевели на $0,59 (2,15%) до $27,26 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени подешевели на $0,79 (3,23%) - до $23,7 за баррель.
После трехдневного роста цены на сырье снижаются на фоне опасений инвесторов за быстрое сокращения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ стран из-за быстро распространяющегося коронавируса.
"С учетом блокировок во многих странах ожидания снижения спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки растут. Такая потеря спроса увеличит избыток предложения", — заявили аналитики ANZ.
Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
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