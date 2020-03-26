Рынок нефти обрушился на фоне паники вокруг эпидемии коронавируса

Нефть дешевеет в четверг, 26 марта, на фоне беспокойства о сокращении спроса из-за эпидемии коронавируса, которая активно распространяется в мире.

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По состоянию на утро четверга, майские фьючерсы на Brent подешевели на $0,59 (2,15%) до $27,26 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI к этому времени подешевели на $0,79 (3,23%) - до $23,7 за баррель.

После трехдневного роста цены на сырье снижаются на фоне опасений инвесторов за быстрое сокращения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ стран из-за быстро распространяющегося коронавируса.

"С учетом блокировок во многих странах ожидания снижения спроса на нефть более чем на 10 миллионов баррелей в сутки растут. Такая потеря спроса увеличит избыток предложения", — заявили аналитики ANZ.

Инвесторы также обратили внимание на еженедельную статистику по запасам нефти в США. Так, за минувшую неделю запасы сырья в стране выросли на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 455,5 миллиона баррелей.

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