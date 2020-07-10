Рынок газа в Украине: избран поставщик "последней надежды"

Валентина Гембарская Экономика 12:27, 10.07.2020

Компания "Нафтогаз Украины", которая предложила на конкурсе нулевую маржу, избрана поставщиком газа "последней надежды" в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Отмечается, что соответствующее решение в пятницу, 10 июля, приняла конкурсная комиссия.

"Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.

"За" проголосовали 5 членов комиссии. Ценовое предложение ООО "ГК" Нафтогаз Украины" – 2711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Заседание конкурсной комиссии
сайт Минэнерго

"В целом на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу", – отметили в министерстве.

Согласно постановлению Кабинета министров, победителя выбирают с помощью голосования членов конкурсной комиссии по допущенному кандидату, который предложил самое низкое значение цены природного газа для потребителей.

Такая цена рассчитана в соответствии с формулой "и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Впоследствии, Кабмин еще на месяц отложил запуск рынкадо 1 августа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволят украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

"Укрзалізниця" более трех месяцев не платит зарплату наблюдательному совету, – Лещенко

В Україні створили новітню крилату ракету. Росія вже відреагувала

"Донецькі", які воюють за Україну

У Порошенко назвали фейком "пленки" Деркача о "диверсантах" в Крыму и "путче"

Зеленский начал жить на президентской даче в Конча-Заспе. Прямо сейчас