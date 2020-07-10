Рынок газа в Украине: избран поставщик "последней надежды"

Компания "Нафтогаз Украины", которая предложила на конкурсе нулевую маржу, избрана поставщиком газа "последней надежды" в рамках открытия рынка газа для населения с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Отмечается, что соответствующее решение в пятницу, 10 июля, приняла конкурсная комиссия.

"Сегодня в Министерстве энергетики определили поставщика последней надежды на рынке природного газа. Им стало ООО "ГК "Нафтогаз Украины", – сказано в сообщении.

"За" проголосовали 5 членов комиссии. Ценовое предложение ООО "ГК" Нафтогаз Украины" – 2711,86 грн за тысячу кубометров с НДС с наценкой 0%.

Заседание конкурсной комиссии сайт Минэнерго

"В целом на конкурс подали свои предложения три компании. После детального рассмотрения документов по решению комиссии одна из компаний не была допущена к конкурсу", – отметили в министерстве.

Согласно постановлению Кабинета министров, победителя выбирают с помощью голосования членов конкурсной комиссии по допущенному кандидату, который предложил самое низкое значение цены природного газа для потребителей.

Такая цена рассчитана в соответствии с формулой "и должна быть не выше чем на 20% максимальной цены, сложившейся на рынке природного газа за предыдущий месяц.

Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Впоследствии, Кабмин еще на месяц отложил запуск рынка – до 1 августа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволят украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин до 1 августа продлил специальные обязательства "Нафтогаза" поставлять газ населению и религиозным организациям по ценам ниже, чем для бизнеса.

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.