Рынок достиг дна: сколько украинцы заплатят за аренду квартир летом

Лето – лучшее время для поиска нового жилья в Украине. Спрос на рынке замирает, появляется возможность торговаться. Эксперты сходятся во мнении: на данный момент ценовые показатели практически достигли дна, поэтому значительного снижения ждать не стоит. Исключением могут стать "хрущевки" без ремонта. В конце августа-в начале сентября если цены значительно и не вырастут, то спрос на жилье увеличится. Найти подходящий вариант будет сложнее.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с ценами на аренду недвижимости и как правильно снять квартиру.

Подешевеют самые "скромные" варианты

Стоимость аренды снижается летом из-за падения спроса. Уезжают студенты, уменьшается активность на рынке, и владельцы жилья готовы урезать цены. Но этот год может стать исключением, уверены риелторы. Стоимость аренды и сейчас находится на максимально низком уровне, рассказывает OBOZREVATEL эксперт в сфере недвижимости Сергей Костецкий. Спрос между арендодателями достаточно высокий, поэтому повышать платежи без оснований они не могут. Но и снижать цены не станут.

"Сейчас, если сдавать в аренду квартиру, она будет окупаться 30 лет. В 2007-м было 5-6 лет. Квартира, которая раньше стоила тысячу, сейчас может сдаваться за 200 долларов. Даже учитывая, что большая конкуренция, экономически нецелесообразно снижать цены", - рассказывает Костецкий.

Риелтор Ярослава Чапко также уверена - предпосылок для снижения стоимости аренды в Украине нет. Исключением могут стать квартиры без ремонта в старых "хрущевках". Их владельцы, возможно, из-за уменьшения количество желающих снять жилье летом могут согласиться "сбить" цену. "Снижения не будет даже учитывая, что идет летний сезон. На квартирах в старых домах и плохом состоянии, безусловно, возможен торг", - отмечает Чапко.

В то же время эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк прогнозирует снижение цен в сегменте бюджетного жилья в пределах 10%. По его словам, цены и так находятся фактически "на дне", однако "простой" квартир обходится владельцам в достаточно крупную сумму. Поэтому часто арендаторы готовы уступить 5-10%, тем, кто сразу готов въезжать.

"Летом у нас примерно на одну квартиру перед сдачей приходится около 5 просмотров.

Осенью может быть и 15 просмотров. То есть спрос действительно падает. И стоит понимать, что из 5 людей, которые пришли посмотреть жилье, ни один не заселится. Кому-то не понравится место, другому – цена. Третий просто рассматривает варианты, четвертому все нравится, вот только у него три кота, две собаки и дикий кролик - все живут с ним", - рассказывает Бабуряк. Главное преимущество мертвого сезона - возможность торговаться и выбирать.

Уже осенью стоимость аренды будет расти, прогнозирует Ярослава Чапко. Причин для этого несколько - рост спроса, девальвация гривни, повышение минималки а вместе с тем и увеличение налога на недвижимость, подорожание коммуналки. Эксперты сходятся во мнении - в среднем квартиры могут подорожать на 10%.

"Мы ожидаем, что в конце лета, когда будет приток студентов и очередной виток роста коммунальных тарифов, цены вырастут. Арендаторы обычно перекладывают на плечи квартирантов дополнительные расходы", - отмечает эксперт.

Как правильно выбрать недвижимость

Украинцы обязаны платить налоги с аренды – 18% НДФЛ. Кроме того, с арендатором необходимо заключить договор и по его желанию зарегистрировать по месту жительства. Эксперты говорят: подписывать договора научились, а вот платить налоги и регистрировать жильцов - нет. Единственное, что может защитить права обеих сторон - правильно составленный договор.

"Обязательно сверьте все паспортные данные, посмотрите на подпись. Лучше всего такой договор составлять при риэлторе, он также должен все проконтролировать", - рассказывает юрист Александр Плахотник.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, лучше обращаться в агентство недвижимости. Важно при этом отметить, что свою комиссию они взымают уже при поселении. Платить до того, как риелтор нашел квартиру, не стоит. У риелтора должно быть удостоверение с печатью агентства.

Также важно, чтобы право собственность на квартиру, которую сдаете, была у одного человека, либо чтобы остальные владельцы жилья согласовали заселения квартиранта на свою часть недвижимости.

"Среди минимальных требований: кровать, стул, стол, холодильник, стиральная машинка, шкаф. Если чего из этого нет, цена должна быть ниже рыночной", - рассказывает Бабуряк. За квартиру недалеко от метро в Киеве просят около 6 тыс. грн. При этом, как рассказывает Сергей Костецкий, можно найти варианты и за 4 тыс. грн в месяц.