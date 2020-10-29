Рынок акций США рекордно рухнул из-за новой волны коронавируса

Американские фондовые рынки рухнули на 3% из-за роста числа заражений коронавирусом и его последствиями для восстановления экономики.

В частности, индикатор Dow Jones продемонстрировал максимальное однодневное падение за последние полгода. Об этом свидетельствуют показатели рынка.

Одновременно с этим индикатор Cboe Volatility Index (также известный как "индекс страха" Уолл-стрит) подскочил выше 40 пунктов и достиг 5-месячного максимума.

Заметно упали акции авиакомпаний: Delta Air Lines – на 3,5%, Southwest Airlines – на 4,5%, United Airlines Holdings – на 4,4%.

Один из крупнейших мировых производителей авиационной техники Boeing Co просел на 4,6%.

За последнюю неделю число новых случаев заражения COVID-19 в США составило рекордные 72 тысячи в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, все больше стран Европы продолжают вводить жесткие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса: от комендантского часа до полной "изоляции" некоторых регионов своих стран.

Накануне во Франции и Германии ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Решительные меры из-за COVID-19 ввели также Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.