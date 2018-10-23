Рыночная цена позволяет сократить дотации государственных шахт из бюджета - Корольчук

Установление рыночной цены на уголь позволяет постепенно сокращать дотации для государственных шахт из государственного бюджета. Соответственно, это формирует понятный и прозрачный финансовый ресурс для угольной отрасли. Об этом заявил Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий, по итогам слушаний в комитете в Верховной Раде.

По словам Корольчука, слушания собрали большое количество чиновников, депутатов и экспертов. Однако только депутаты из шахтерских регионов смогли четко сформулировать ключевые задачи для решения проблем отрасли. "Собственно, речь идет о предоставлении украинским шахтам справедливой рыночной цены для активизации работ по увеличению добычи угля. А также минимизации зависимости украинской энергосистемы от поставок импортного, в частности из России, угля марки" антрацит ". И, третий важный момент - это установление приоритета Украинский уголь газовой группы над импортным антрацитом ".

Именно рыночная цена, как подчеркнул эксперт, позволит получить деньги не только на решение текущих проблем, как задолженность по заработной плате, но и предоставит ресурс для стремительного развития.

"Рыночная цена угля позволит оставить в истории сложный вопрос задолженности по зарплатам шахтеров и только в школе изучать хронологию пикетов шахтеров, а не наблюдать за ними с окна правительства или Верховной Рады. Также в ходе слушаний поднимали традиционные для отрасли вопросы о необходимости формирования средств для инвестирования в новые лавы и модернизацию оборудования. И опять же рыночная цена на уголь рассматривалась как единственный вариант обеспечения такого развития. на практике такие шаги будут способствовать снижению себестоимости угля, а действующие шах и будут конкурентоспособными. В перспективе можно говорить и об экспорте собственного угля", - подчеркнул он.

Юрий Корольчук обратил особое внимание на тот факт, что обсуждение вопросов угольной отрасли на этот раз состоялось без традиционного популизма. "Мой пессимистический прогноз по превращению слушаний комитета на очередное популистское обсуждение так называемой формулы "Роттердам", к счастью, не оправдался. Да и это понятно, шахтеры - это не благодарные активисты и общественные активисты или творческие писатели из бывших "правдивых" изданий. Только из-за вышеописанных причин, я считаю, участники слушаний не увидели депутатов Лещенко, Куприя, неофита "Роттердама" Парасюка, других активистов на слушанием комитета ТЭК Верховной Рады", - сказал он.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил в рамках слушаний в комитете в Верховной Раде, что Украине необходимо наращивать добычу угля и платить за него рыночную цену.

Рыночная цена на уголь установлена ​​в Украине в 2016 году по утверждению методики расчета оптовой цены электроэнергии (формула Роттердам +), которая базируется на европейских индексах цен на уголь.