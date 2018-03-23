Ryanair зашла в Украину: Порошенко анонсировал билеты по 10 евро

Руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договора о начале полетов с ирландской авиакомпанией Ryanair.

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко, который приветствовал подписание документов.

"Авиакомпания откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев", - сказано на странице президента в Facebook.

Первые полеты компании ожидаются в октябре.

В то же время пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в Twitter, что значительная часть билетов для украинцев будет стоить 10 евро.

Исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair изучит возможность запуска внутренних рейсов в Украине.

Кроме того, он предполагает, что базы Ryanair в будущем могут быть открыты не только Киеве и Львове, но и в других городах Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Министерство инфраструктуры завершили переговоры с Ryanair.