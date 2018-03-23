Ryanair зашел: когда и за сколько сможем летать и что теперь ждет Wizz Air

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair начинает работать в Украине. На пресс-конференции в аэропорту "Борисполь" представители двух украинских аэропортов и компании подписали контракт. Первые полеты Ryanair ожидаются в октябре 2018 года.

"Обозреватель" разбирался, куда теперь можно будет бюджетно слетать, а также что изменится на рынке авиаперевозок в Украине.

Из аэропорта Борисполь предусмотрены рейсы лоукостера в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Лондон, Краков, Познань, Вильнюс и Стокгольм. Из Львова Ryanair будет летать в Дюссельдорф, Мемминген, Лондон, Варшаву и Краков. Средняя стоимость билета будет ниже 40 евро, а первое время - 10 евро по большинству направлений, заявил президент Петр Порошенко.

В мире Ryanair перевез более 140 миллионов пассажиров. Но на украинский рынок лоукостер зашел со второй попытки. В июле 2017 года длительные переговоры Ryanair и "Борисполя" провалились. Тогда лоукостер отменил свои планы в отношении работы в Украине, объяснив это тем, что в "Борисполе" отказались выполнять достигнутые договоренности якобы в интересах авиакомпаний с высокими тарифами, в том числе МАУ. В аэропорту в свою очередь обвинили авиаперевозчика в незаконных требованиях и заявили, что он может принести миллиардные убытки.

Но позднее переговоры возобновились. На днях на заседании правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что переговоры Ryanair и аэропорта "Борисполь" завершились успешно. А тем временем в мобильном приложении лоукостера для устройств Apple появились маршруты из Украины.

При этом, исходя из обнародованных маршрутов лоукостера из Украины видно, что они во многом пересекаются с направлениями, по которым летает из Украины еще один бюджетник, - Wizz Air.

Но на рынке Украины Ryanair и Wizz Air сосуществовать и сотрудничать не смогут, считает эксперт по транспорту Сергей Хижняк. Ценовая война между лоукостfvb, как правило, не происходит. Если рынок большой, тогда пассажиров хватает всем, если нет - один из операторов его покидает. А рынок Украины - маленький, рассказывает эксперт.

"Если на этот рынок еще и Ryanair выйдет, то тогда вероятно, либо он потом закроет рейс, потому что не будет продаваться, либо же Wizz Air сократит свои рейсы, а то вообще закроет это направление. Потому что украинского пассажиропотока на всех не хватит. А лоукостерам важно все-таки продавать не только самые дешевые билеты на акциях, а еще и продавать более дорогие, чтобы средний тариф покрывал их расходы на рейсы", - говорит эксперт.

Как отмечает Хижняк, Ryanair и Wizz Air очень похожи между собой в том, что обе работают по модели ультралоукоста - предлагают очень низкую цену с минимальным набором услуг. При этом, Ryanair в пять раз больше, нежели Wizz Air, и работает по всей Европе. В то время как второй работает больше на рынке Восточной Европы.

"Ryanair декларировал, что они хотят потеснить Wizz Air в Восточной Европе. И вероятно, что этот выход на украинский рынок - это как раз и реализация стратегии Ryanair. То есть не сотрудничать с ним, а забрать тех пассажиров, которых раньше возили они", - говорит Хижняк.

Но с другой стороны, Wizz Air на украинском рынке более известен, у них большая база пассажиров, которые постоянно пользуются их услугами. Ryanair эту узнаваемость на рынке еще должен будет завоевать, отмечает Хижняк.

Более того, от захода Ryanair пострадает не только Wizz Air, но и "классические" операторы на рынке, которые совершают перелеты, например, в Лондон, Мемминген, Варшаву, Гданьск. Часть их пассажиропотока перейдет новому игроку, считает Хижняк. Но все будет зависеть от конкретных направлений, на которые выйдет Ryanair. А это в свою очередь - от стратегии перевозчика.

Раньше Wizz Air был одним из самых известных лоукост-авиаперевозчиков, работающих в Украине. Но и его полеты не всегда были стабильными. В 2015 году "Wizz Air Украина" заявила о сокращении большого количества рейсов, а оставшиеся передала Wizz Air Hungary. Причиной в компании назвали продолжающийся конфликт на востоке Украины и нестабильность украинской валюты. Но позднее компания передумала ликвидировать украинское представительство. Теперь лоукостер намерен расширить свою сеть 70 новыми маршрутами. 16 из них будут открыты из Киева, Львова и Харькова.

26 марта авиакомпания начнет летать из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в Лондон. Из аэропорта "Жуляны" в Киеве будут запущены два новых рейса в конце июня - в Таллинн и Лиссабон. Из Харькова - в Дортмунд и Катовице.

Сейчас Wizz Air летает из Киева в Вильнюс, Таллинн, Гданьск, Познань, Вроцлав, Катовице, Варшаву, Люблин, Братиславу, Будапешт, Мемминген, Нюрнберг, Франкфурт, Кельн, Дортмунд, Ганновер, Гамбург, Копенгаген, Лондон, Лиссабон, Ларнаку. Из Львова - в Катовице, Вроцлав, Гданьск, Берлин, Дортмунд и Лондон. Из Харькова - в Катовице, Вену и Дортмунд.

Сегмент бюджетных авиалиний в Украине представляет еще ряд компаний, хотя количество направлений, по которым они совершают полеты, меньше. Например, Air Arabia летает из Киева в турцию, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию и некоторые европейские страны. FlyDubai - из Киева в Дубай, EstonianAir - из Киева в Таллинн, Pegasus Airlines - из Львова и Харькова в Стамбул, GermanWings - из Киева во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен, Air Baltic - из Киева в Ригу.

Однако, в случае с подобными операторами понятие "лоукост" - размытое, отмечает Хижняк.

"Например, Air Baltic себя к этой категории не относит. В основном это исключительно маркетинговая стратегия - мы сказали, что мы лоукост. Когда-то так говорили FlyDubai, Air Arabia, но у них, скорее, гибридная модель, чем лоукост. Например, FlyDubai у себя бизнес-класс в самолетах оборудовал недавно. То есть они уже отошли от стратегии лоукоста. Либо же они работают в другой нише - не ультралоукост, а, скорее, гибридная модель", - говорит эксперт.

Кроме того, как заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в апреле 2018 года в Украине начнет работу национальный лоукостер SkyUp. Он будет выполнять как внутренние, так и международные рейсы. Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Львова, Харькова и Одессы в Анталию, Бодрум, Даламан, Шарм-эль-Шейх, Хугарду, Тиват, Барселону, Пальма-де-Майорку, Тенерифе, Аликанте, Тирану, Римини, Бургас, Варну, Ларнаку, Дубай.

Запуск внутренний рейсов запланирован на начало мая по направлению в Одессу из Киева, Харькова и Львова. Как сообщили в компании, цена билета в направлении Киев-Одесса составит 499 грн в одну сторону.

По словам Хижняка, для работы украинского лоукостера нет никаких преград. Однако SkyUp - это не лоукост, а обычная авиакомпания, которая планирует выполнять чартерные рейсы для украинских туроператоров. А заявления об "украинском лоукосте" пока являются только пиаром, считает эксперт.

"Если они захотят развиваться в эту сторону - они могут. Но пока это обычный чартерный перевозчик", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта стало известно, что международный аэропорт "Борисполь", Офис привлечения инвестиций и Министерство инфраструктуры эффективно завершили переговоры с крупнейшей бюджетной авиакомпанией Европы Ryanair.