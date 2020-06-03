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4 июня • обновлено в 01:20
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Ryanair возобновит рейсы из Украины в Италию: из каких городов и когда

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Крупнейший европейский лоукостер Ryanair на фоне смягчения карантина планирует с 6 июля возобновить авиаперелеты из Украины в Италию.

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Рейсы будут регулярными, сообщается в телеграм канале "Ryanair Украина".

Ryanair возобновит рейсы из Украины в Италию

Ryanair возобновит рейсы из Украины в Италию

itc.ua

Авиакомпания намерена выполнять рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

С 6 июля Ryanair планирует возобновить рейсы Киев-Рим, Киев-Милан (Бергамо), Львов-Болонья, Харьков-Милан (Бергамо), Одесса-Болонья, Одесса-Милан (Бергамо).

С 7 июля – Киев-Болонья, Киев-Катания, Львов-Милан (Бергамо).

С 8 июля запланировано возобновление перелетов Львов-Рим, Одесса-Рим.

В компании подчеркнули, что стоимость билетов будет составлять от 40 евро в одну сторону. Они уже доступны для бронирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, внутреннее авиасообщение в Украине будет восстановлено с 5 июня, а с 15 июня самолеты начнут летать за границу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
Ryanair
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