Ryanair в Украине: лоукостер назвал новые маршруты полетов

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair назвала новые направления, которые планирует запустить в Украине, а также дату первых рейсов.

Как сообщает Lowcost Avia, начало полетов запланировано на конец октября 2018 года. По предварительной информации, билеты можно будет купить уже в пятницу, 23 марта.

Из Киева Ryanair откроет направления в такие города: Барселона, Братислава, Вроцлав, Варшава, Краков, Познань, Гданьск, Вильнюс, Стокгольм, Лондон.

Из аэропорта Львова будут осуществляться перелеты к следующим городам: Краков, Варшава, Дюссельдорф, Мемминген, Лондон.

Как сообщал "Обозреватель", накануне Кабмин Украины озвучил итоги переговоров с Ryanair.