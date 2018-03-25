Ryanair в Украине: лоукостер может зайти еще в 4 города

Помимо Львова и Киева крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair может запустить рейсы из еще четырех украинских городов - Одессы, Харькова, Днепра и Херсона.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС. Он отметил, что это планы ирландского лоукостера на дальнюю перспективу.

Министр подчеркнул, что Днепр стал шестым городом, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.

"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днипро", - сказал Омелян.

Напомним, ранее Ryanair назвала новые направления, которые планирует запустить в Украине, а также дату первых рейсов.

Как писал "Обозреватель", конкурент Ryanair объявил о скидках для украинцев.