Ryanair в Украине: лоукостер может зайти еще в 4 города

Помимо Львова и Киева крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair может запустить рейсы из еще четырех украинских городов - Одессы, Харькова, Днепра и Херсона.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС. Он отметил, что это планы ирландского лоукостера на дальнюю перспективу.
Министр подчеркнул, что Днепр стал шестым городом, в отношении которого озвучивались планы перевозчика.
"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днипро", - сказал Омелян.
Напомним, ранее Ryanair назвала новые направления, которые планирует запустить в Украине, а также дату первых рейсов.
Как писал "Обозреватель", конкурент Ryanair объявил о скидках для украинцев.
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