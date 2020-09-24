Ryanair разрешил менять билеты и не платить штраф: названы сроки

Ирландский локуостер Ryanair отменил штрафы за перебронирование билетов в октябре и ноябре 2020 года.

Как пишет avianews.com, Ryanair должен получить запрос на смену не менее чем за 7 дней до первоначального времени вылета.

В противном случае авиакомпания будет применять к пассажиру стандартные правила – штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Отмечается, что если пассажир не сможет вылететь из-за запрета властей или же захочет поменять билет по другим причинам, он это сможет сделать без штрафа при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Временная отмена штрафов за смену билета не отменяет необходимости доплатить разницу, если новый билет стоит дороже старого.

Новая политика касается только тех случаев, когда пассажир самостоятельно решил поменять билет. Если же рейс был отменен или перенесен авиакомпанией, пассажир имеет право на полный возврат уплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины 19 сентября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Ryanair в сентябре приостановит полеты 70% направлений из Украины.