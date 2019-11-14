Коломойскому приготовиться? НАБУ неожиданно взялось за дело ПриватБанка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины дело о выведении многомиллиардных средств из ПриватБанка до его национализации.

Таким образом, теперь НАБУ будет единственным правоохранительным органом, который расследует схемы олигарха Игоря Коломойского, сообщил журналист, депутат Верховной Рады VIII созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Об этом рассказал Артем Сытник (директор Национального антикоррупционного бюро. – Ред.) во время нашей беседы", – отметил Лещенко.

"Поэтому, в скором будущем, не удивляйтесь, если станете свидетелем информационной атаки на НАБУ со стороны телеканалов Коломойского и подконтрольных ему депутатов", – резюмировал журналист.

Теперь НАБУ будет единственным правоохранительным органом, который расследует схемы олигарха Игоря Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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