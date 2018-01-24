"Русский мир" пришел: в Крыму школы и детсады снабдили отравой

В пробах молочной продукции, поставляемой в детсады, школы и детские лагеря Крыма, специалисты продолжают выявлять растительные жиры и антибиотики.

Об этом рассказал председатель оккупационного "Государственного комитета ветеринарии" аннексированного полуострова Валерий Иванов, сообщает "Крым. Реалии".

"Из более 150 проб (молочной продукции), что мы отобрали, более половины – это некачественная продукция. Это продукция, где вместо животных жиров содержатся растительные – пальмовое масло. Есть случаи, когда используются антибиотики, и так далее", – рассказал Иванов.

Он отметил, что ответственность за выпуск и попадание молочного фальсификата в Крым несут не только производители, но и поставщики.

"К сожалению, посредники, которые хотят много заработать, берут самое дешевое, а это, как правило фальсификат, и отправляют нашим детям. У них нет совести. Мы помогаем школам и детсадам разобраться в том, кто является поставщиками их продукции", – пояснил глава "ведомства".

Как сообщал "Обозреватель", "46% проб, взятых в детсадах и школах Крыма, показали некачественную молочную продукцию.