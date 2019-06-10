"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

В оккупированном Донецке российская пропаганда сообщает, что в регионе все хорошо и так называемая республика развивается, однако снимки из города свидетельствуют об обратном.

"На фото железнодорожный вокзал оккупированного Донецка. Биндер на вокзале нема, людей, в принципе тоже", – пишет для OBOZREVATEL блогер Фашик Донецкий.

В частности, украинский блогер продемонстрировал фото вокзала за последние месяцы.

"В мае 2019 года вокзал Донецка перевез 100,5 миллиона пассажиров: гляньте на очереди на фото за 14 мая 2019 года и заткнитесь", – иронизирует Фашик Донецкий.

По его словам, так выглядит "русский мир" без прикрас.

"Мораль. Такой "русский мир" без прикрас и обертки. Предлагаю роспропагандистам доказать, что все фото в статье – это американский фотошоп", – резюмировал блогер.

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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