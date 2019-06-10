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"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

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В оккупированном Донецке российская пропаганда сообщает, что в регионе все хорошо и так называемая республика развивается, однако снимки из города свидетельствуют об обратном.

"На фото железнодорожный вокзал оккупированного Донецка. Биндер на вокзале нема, людей, в принципе тоже", – пишет для OBOZREVATEL блогер Фашик Донецкий.

В частности, украинский блогер продемонстрировал фото вокзала за последние месяцы.

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"В мае 2019 года вокзал Донецка перевез 100,5 миллиона пассажиров: гляньте на очереди на фото за 14 мая 2019 года и заткнитесь", – иронизирует Фашик Донецкий.

По его словам, так выглядит "русский мир" без прикрас.

"Мораль. Такой "русский мир" без прикрас и обертки. Предлагаю роспропагандистам доказать, что все фото в статье – это американский фотошоп", – резюмировал блогер.

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

"Русский мир" без прикрас": блогер высмеял пропаганду "ДНР"

Блогер показал на фото железнодорожный вокзал Донецка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Montana Tony
Montana Tony
Это не русский мир, а последствия укро нацистской дерьмократии
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