В Украине уволили половину руководства ГТС, в частности, на Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможнях.

Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба Министерства финансов. Предупреждение о предстоящем увольнении было вручено также руководителю Одесской таможни.

Руководство украинских таможен массово уволили valiza.com

Решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей было принято во время заседания коллегии Государственной таможенной службы с участием главы Минфина Сергея Марченко и исполняющего обязанности председателя ГТС Игоря Муратова.

Причина увольнения чиновников – неэффективность их работы, подчеркнули на заседании.

По словам Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждого одела. Министр финансов заявил, что держит "под личным контролем реализацию реформы таможни".

"У меня есть ежедневные показатели деятельности всех таможен, я получаю информацию и с Гостаможслужбы, и с бизнес-среды о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне. Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет", – сказал Марченко.

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Министр отметил, что это не последние кадровые ротации. "Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни, назначенного на эту должность в феврале. Речь идет о Михаиле Грибанове, который был назначен по итогам конкурса.

В Государственной таможенной службе его охарактеризовали кратко: как "человека из бизнеса с опытом работы на таможне". Однако OBOZREVATEL узнал подробности его биографии. Так, Грибанов работал в таможенной системе, в частности, при президенте Януковиче, а весной 2012 года попал в громкий скандал с контрабандой, однако ему удалось выйти сухим из воды.

Спустя несколько недель после назначения Грибанова появилась информация, что через Одесскую таможню начали бесконтрольно провозить контрабандные товары в больших объемах.