Руководство Вооруженных сил Украины обратилось к министру обороны Андрею Тарану с предложением предоставить им премии в размере от 10% до 400% оклада.

Документ за подписью директора департамента финансов, полковника Сергея Дьяченко опубликовал ветеран АТО Александр Грамарчук (Гром) на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, доброе утречко. Хочу вас поздравить, потому что вы в очередной раз сделали себя вместе. Руководство ВСУ так переживает за благополучие солдата, что... решило поднять себе, бедным, премии", – написал Грамарчук.

"С целью усиления мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода, учета принципа справедливости и достижения стабильного морально-психологического состояния руководящего состава Вооруженных сил Украины представлены предложения по установлению надбавки за особенности прохождения службы (за интенсивность службы) и премии руководящему составу.

Департаментом финансов Министерства обороны Украины на основании этих предложений обработаны решения об установлении надбавок за особенности прохождения службы (за интенсивность службы) и премий руководящему составу Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Прошу утвердить", – говорится в опубликованном документе.

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Премии ВСУ facebook.com/grom.alex

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины в субботу, 11 апреля, было обнаружено семь новых случаев коронавируса COVID-19.

В декабре 2019 года Гром раскритиковал приказ о выплате денежной премии в Вооруженных силах Украины.