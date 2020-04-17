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17 апреля • обновлено в 11:34
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Руководство ВСУ выписало себе премии в 380%. Документ

2.8т
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Руководство Вооруженных Сил Украины обратилось к министру обороны Андрею Тарану с предложением предоставить им премии в размере от 10% до 400% оклада.

Документ за подписью директора департамента финансов полковника Сергея Дьяченко опубликовал ветеран АТО Александр Грамарчук (Гром) на своей странице в Facebook.

"Ну что, друзья, доброе утречко. Хочу вас поздравить, потому что вы в очередной раз сделали себя вместе. Руководство ВСУ так переживает за благополучие солдата, что... решило поднять себе, бедным, премии", – написал Грамарчук.

"С целью усиления мотивации в сложных и напряженных условиях особого периода, учета принципа справедливости и достижения стабильного морально-психологического состояния руководящего состава Вооруженных Сил Украины представлены предложения по установлению надбавки за особенности прохождения службы (за интенсивность службы) и премии руководящему составу.

Департаментом финансов Мининстерства обороны Украины на основании этих предложений обработаны решения об установлении надбавок за особенности прохождения службы (за интенсивность службы) и премий руководящему составу Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта Украины. Прошу утвердить", – говорится в опубликованном документе.

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

премии ВСУ

премии ВСУ

facebook.com/grom.alex

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины в субботу, 11 апреля, было обнаружено семь новых случаев коронавируса COVID-19.

В декабре 2019 года Гром раскритиковал приказ о выплате денежной премии в Вооруженных Силах Украины.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины зарплата
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Комментарии
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Поощряются штабные, вместо того, чтобы мотивировать войска на передовой.Такая " забота" о тыловых военнослужащих снизит моральный дух воюющих на передовой.И это в условиях нехватки средств для финансирования везде.пир во время чумы.Такое только враг Украины придумать мог.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
волонтеры вы лошарики
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Roma Roma
Roma Roma
Я понимаю реальным военнослужащим! А этим тыловым.... За что!? Что они сделали такого для Украины? Му.. ки!
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Экономика

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