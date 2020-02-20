ПриватБанк могут обезглавить: в суде открыли новое дело

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к НБУ о смене руководителей финансового учреждения.

В частности, уволить требуют председателя правления Петра Крумханзла и еще двух должностных лиц ПриватБанка, сообщает FinBalance.

Представители профсоюзной организации требуют смены руководителей банка "за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации".

До этого Печерский райсуд Киева открыл производство по иску профсоюза об "обжаловании бездействия наблюдательного совета ПриватБанка".

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Также стало известно, что бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.