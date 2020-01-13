Руководство Минкультуры на Новый год выписало себе более 2 млн грн премий

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплат и премий по итогам декабря на сумму более 2 миллионов гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил Государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. Об этом на Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен.

Томиленко также добавил, что замминистра Алексей Сивирину насчитали – 366 тысяч гривен.

"В общем, министр Бородянский и его заместители в декабре задекларировали заработной платы на сумму 2 миллиона 70 тысяч гривен! Очевидно, что в Министерстве культуры не спешат выполнять поручение президента", – отметил глава Национального союза журналистов.

"Ведомство, которое пугает журналистов введением уголовной ответственности, поддерживает жесткое регулирование журналистской деятельности, борется с творческими союзами и другой "нереформированной советчиной", действительно показывает "другую культуру", – резюмировал он.

Министр и его заместители в декабре задекларировали заработной платы на сумму 2 миллиона 70 тысяч гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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