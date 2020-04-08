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Руководство "Донецкоблгаза" попалось на махинациях на 1,7 млрд: долги за газ списывали на людей

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили топ-менеджмент ОАО "Донецкоблгаз" на реализации схемы с растратой государственного природного газа на миллиарды гривень.

Об этом сообщили в среду, 8 ноября, в пресс-центре СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донецкой области с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ОАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", - сказано в сообщении.

Руководство "Донецкоблгаза" попалось на махинациях на 1,7 млрд: долги за газ списывали на людей

Так сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный им природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн. Установлено, что злоумышленники разработали и внедрили в производственной деятельности общества программное обеспечение со скрытой функцией ведения двойной бухгалтерской отчетности.

По результатам проведенных обысков в "Донецкоблгаз" и по месту жительства фигурантов уголовного производства изъяты вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность топ-менеджмента компании.

Решается вопрос об уведомлении подозрения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, и избрании злоумышленникам меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

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Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины газ
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