Руководительницу ГФС на Днепропетровщине отстранили: что произошло

И.о. начальника главного управления Государственной фискальной службы в Днепропетровской области Оксану Томчук отстранили от должности на время проведения служебной проверки.

Об этом свидетельствует указ ГФС Украины, который оказался в распоряжении "Страны".

Томчук отстраняют "с целью определения наличия вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка, на основании представления Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дисциплинарных дел ГФС", а также "с целью недопущения ее влияния на совершение дисциплинарных производств".

Оксана Томчук dp.sfs.gov.ua

По данным издания, проверка продлится месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая в Украине остановили регистрацию Налоговой службы, которая образовалась в результате разделения ГФС на два ведомства.

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